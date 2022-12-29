Novak Djokovic: Burada yaşananları unutmak kolay değil

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesinde Novak Djokovic, bu yılın başında yaşanan olaylara ve yeni yıldaki turnuvayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sırp tenisçi, tekrar Avustralya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtirken, "Buradaki olayları unutmak kolay değil. Artık benimle kalacak. Daha önce hayatımda yaşamadığım şeyler bunlar ve umarım bir daha yaşamak zorunda kalmam. Yine de her şeye rağmen devam etmem gerekiyor. Avustralya'ya geri dönmek, burada oynamak güzel bir duygu. Burası çok güzel bir yer ve umarım turnuvaya ilgi çok fazla olur." dedi.

Ne olmuştu?

Novak Djokovic, Covid-19 aşısı olmadığı için bu yılki turnuva öncesinde Avustralya'ya alınmamıştı. Djokovic, karara itiraz etse de başvurusu reddedilmiş ve tecrübeli tenisçi sınır dışı edilmişti.

Öte yandan Novak Djokovic, sezonun ilk grand slam turnuvası 2023 Avustralya Açık'a katılmak için geçtiğimiz gün ülkeye giriş yaptı. Djokovic'in ülkeye giriş yasağı kasım ayında kaldırılmıştı.

Avustralya Açık ne zaman başlıyor?

Teniste sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, 16-29 Ocak tarihleri arasında Melbourne'de düzenlenecek. 2022'deki turnuvada tek kadınlarda Ash Barty, tek erkeklerde ise Rafael Nadal şampiyonluğa ulaşmıştı.

(NTV Spor)