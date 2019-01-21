Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek erkeklerin dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, Rus Daniil Medvedev’i 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. günü, dünya 1 numarası Djokovic ile 15 numaralı seri başı Medvedev arasındaki tek erkekler 4. tur maçıyla tamamlandı.

Turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Djokovic, 3 saat 15 dakika süren karşılaşmada Medvedev’i 6-4, 6-7, 6-2 ve 6-3’lük setlerle 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Tek erkeklerde günün diğer bir maçında 8 numaralı seri başı Japon Kei Nishikori, 23 numaralı seri başı İspanyol Pablo Carreno Busta karşısında 6-7, 4-6, 7-6, 6-4 ve 7-6 biten setler sonucu 3-2 galip gelerek çeyrek finale çıktı.

Erkeklerde 28 numaralı seri başı Fransız Lucas Pouille, 11 numaralı seri başı Hırvat Borna Coric’i 6-7, 6-4, 7-5 ve 7-6’lık setlerle 3-1 yenerek son 8 arasına kaldı.

Kariyerinde 14 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, çeyrek finalde 8 numaralı seri başı Japon Kei Nishikori ile eşleşti. Pouille ise 16 numaralı seri başı Kanadalı Milos Raonic’in rakibi oldu.

Nadal korta çıkacak

Yarınki çeyrek final maçlarında erkeklerin 2 numaralı seri başı İspanyol Rafael Nadal, ABD’li Frances Tiafoe ile karşılaşacak.

Tek erkeklerde ayrıca 14 numaralı seri başı Yunan Stefanos Tsitsipas ile 22 numaralı seri başı İspanyol Roberto Bautista Agut mücadele edecek.

Kadınlarda ise 8 numaralı seri başı Çek Petra Kvitova ile 15 numaralı seri başı Avustralyalı Ashleigh Barty ve Rus Anastasia Pavlyuchenkova ile ABD’li Danielle Collins yarı finale kalabilmek için korta çıkacak.

AA