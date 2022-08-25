Kariyerinde 21 Grand Slam şampiyonluğunu bulunan Sırp raket Novak Djokovic, Covid-19 aşısı olmaması nedeniyle Amerika Açık'a katılamayacak. Başarılı sporcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ABD Açık için New York’a seyahat edemeyeceğini dile getirdi.

Novak Djokovic, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ne yazık ki bu sefer de ABD Açık için New York’a seyahat edemeyeceğim. Sevgi ve destek mesajlarınız için teşekkür ederim. Oyuncu arkadaşlarıma iyi şanslar. Formumu ve pozitifliğimi koruyacağım ve tekrar rekabet etme şansını bekleyeceğim. Yakında görüşürüz tenis dünyası"

Novak Djokovic paylaşımı şu şekilde:

Wimbledon'da zafere ulaştı

35 yaşındaki başarılı raket, Temmuz ayında dünyanın en eski ve prestijli tenis turnuvalarından Wimbledon'da Nick Krygios'un yenerek şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.



