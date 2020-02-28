Novak: Bize her yer Trabzon

Trabzonspor’un Çek sol bek oyuncusu Filip Novak, ülkesinin basınına şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şehirden ve taraftarlardan inanılmaz destek aldıklarını kaydeden Novak, “Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Türkiye´nin her yerinde Trabzonspor var, bu çok hoş. Ancak önümüzde hâlâ çok fazla karşılaşma olduğunu biliyoruz.

Kesinlikle normalden daha fazla baskı altında olduğumuzu biliyoruz. Burada birçok harika oyuncu var. Sanırım şu anda en güçlü ekibe sahibiz. Bunu kullanmalıyız. Şampiyon olamazsak herkes için hayal kırıklığı olacaktır. Rakiplerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe ve muhtemelen Başakşehir. Alanyaspor ve Sivasspor da var. Ancak yarışmanın son aşamasında geniş bir kadronun zaferi olacağını düşünüyorum. Ona sahibiz” ifadelerini kullandı.

Yeni teklifi bekliyor

Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Novak, yeni sözleşme teklifini de dört gözle bekliyor. Ülkesi Çekya’ya dönmeyi düşünmeyen, ancak şu ana kadar Bordo-Mavili kulüpten beklediği teklifi alamayan tecrübeli futbolcu, yine de önceliği Trabzonspor’a veriyor.