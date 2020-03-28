Beyninde ciddi ve kalıcı hasar meydana geldiği tespit edilen 22 yaşındaki futbolcunun, komadan çıktığı açıklandı. Nouri’nin kardeşi Abderrahim, “Şuan tamamen uyanık durumda. Yemek yiyor, hapşırıyor, uyuyor. Yalnızca yatağından çıkamıyor.Hayatını sürdürebilmek için bize bağlı durumda. Kaşlarıyla ya da gülümseyerek bizimle iletişim kuruyor. Çoğu zaman da gülümsüyor”diye konuştu.