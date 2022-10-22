İngiltere Premier Ligi'nin 13. haftasında Liverpool deplasmanda Liverpool deplasmanda Nottingham Forest'a konuk oldu.

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İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 55. dakikasında ev sahibi ekip Awoniyi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda Liverpool, Nottingham Forest kalecisi Dean Henderson'ı geçmeyi başaramayınca mücadele 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu skorun ardından puanını dokuza yükselten Nottingham Forest 19. sıraya yükselirken, 16 puanda kalan Liverpool ise yedinci sırada yer aldı.

Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool sahasında Leeds United'u konuk edecek. Nottingham Forest ise deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak.