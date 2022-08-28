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Nottingham Forest - Tottenham maç sonucu: 0-2

İngiltere Premier Lig'în 4. hafta mücadelesinde Nottingham Forest sahasında Tottenham'ı konuk etti. Yıldız futbolcu Hary Kane'in 2 golle yıldızlaştığı maçta Tottenham, Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.

28 Ağustos 2022, Pazar 20:37 Son Güncelleme:
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Nottingham Forest - Tottenham maç sonucu: 0-2

İngiltere Premier Lig'în 4. hafta mücadelesinde Nottingham Forest sahasında Tottenham'ı konuk etti. Yıldız futbolcu Hary Kane'in 2 golle yıldızlaştığı maçta Tottenham, Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu. 

Maça etkili başlayan konuk ekip Tottenham, 6. dakikada Harry Kane ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken, 56. dakikada İngiliz yıldız penaltı atışından yararlanamadı. Ancak 81. dakikada Kane bir kez daha fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest 4 puanda kalırken, henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Tottenham puanını 10'a yükseltti.

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