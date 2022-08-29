23 yıl sonra yeniden Premier Lig'de mücadele eden Nottingham Forest, Atletico Madrid'in Brezilyalı sol beki Renan Lodi'yi kadrosuna kattı. Kulüplerden yapılan Lodi, kiralık olarak sezon sonuna kadar İngiliz ekibinin formasını giyecek.

2026 yılına kadar sözleşmesi var

Atletico Madrid resmi internet sitesinden transferi duyururken, futbolcunun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını belirtti. 2019 yılında 21.75 milyon Euro bonservis bedeli ile Atletico Madrid'e transfer olan Brezilyalı futbolcu, İspanyol ekibiyle 118 maça çıktı.

Satın alma opsiyonu

İki kulüp de transferin mali detayları hakkında bilgi vermezken, iddialara göre yapılan anlaşmada 30 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

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