İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Nottingham Forest, Manchester United ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde bulunan Jesse Lingard'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki İngiliz futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Manchester United altyapısından yetişen ve uzun yıllar Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giyen Jesse Lingard, 32 kez de İngiltere Milli Takımı'nda görev yapmıştı.

İngiliz futbolcu geçtiğimiz sezon 22 maçta forma giymiş ve 2 gol, 1 asist kaydetmişti.



