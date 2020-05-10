Nötrofiller, vücudunuzdaki beyaz kan hücrelerinin yaklaşık % 40 - 60'ını oluştururlar. Vücudunuza giren bulaşıcı organizmalara karşı ilk savunma hattını oluşturan “ilk müdahaleciler”'dir.

Nötrofil nedir?

Kemik iliğinde yapılan, kan dolaşımına girerek, içerdikleri enzimlerle bakteri ve mantarlarla savaşan beyaz kan hücrelerine nötrofil denir. Bağışıklık sisteminin olumlu çalışması için çok önemli role sahiptirler. Bir enfeksiyonun varlığında mikropları öldürmek için ilk harekete geçen hücrelerdir. İltihaplanma, yaralanma veya enfeksiyon durumunda uyarılar yoluyla o bölgeye yöneliyorlar.

Nötrofillerin çoğunluğu kemik iliğinde dolaşıyor. Diğer kısmı da dokularda ve kan damarlarında bulunuyorlar. Yetişkin bir insanda her gün 100 milyar nötrofil üretiliyor. Bu nötrofiller kemik iliğinde yaklaşık 3-7 gün, dolaşımda ise 6 saatlik ömürleri bulunuyor.

Çoğunluğu kemik iliğinde dolaşan nötrofillerin diğer kısmı dokularda ve kan damarlarındadır. Erişkin bir insanda her gün 100 milyar nötrofil üretilir; kemik iliğinde yaklaşık 3-7 gün, dolaşımda 6 saat ömürleri vardır.

Nötrofilin yüksekliği veya düşüklüğü ciddi bir hastalığın veya enfeksiyonu habercisi olabilir. Düşük nötrofil seviyeleri daha ziyade lösemi hastalarda ve kemoterapi alan kanserli kişilerde görülüyor. Vitamin eksiklikleri, sigara kullanımı, aşırı stres ve yetersiz beslenme nötrofil üretiminizi olumsuz etkileyebilir.

Nötrofil yüksekliği veya düşüklüğünün sebebi nedir?

Nötrofilin düşüklüğü veya yüksekliği, vücudunuzda belirli sorunların habercisi olabilir. Nötrofil yüzdesini tam kan sayımı testiyle öğrenebilirsiniz.

Nötrofil (Nötropeni) düşüklüğü; Mikrolitre başına 1500’den az nötrofil sayımı, nötropeni olarak kabul ediliyor. 1000-1500mcL aralığı hafif, 500-1000mcL orta, 500mcL’nin altı ağır nötropeni olarak sınıflandırılıyor.

Nötropeni nedenleri nelerdir?

1-Kemik iliğinde nötrofil üretimi problemi, kemik iliği dışında nötrofillerin yok edilmesi, kemik iliği yetmezliği, doğuştan kemik iliği fonksiyon bozuklukları

2-Kemoterapi, radyasyon tedavisi

3-Lösemi, lenfoma, multipl miyelom gibi kemik iliğini etkileyen kanserler

4-Antibiyotikler, tansiyon, epilepsi, psikiyatri ilaçları

5-Beslenme yetersizliği, vitamin eksiklikleri

6-Lyme hastalığı, tüberküloz, dang humması, Epstein-Barr virüsü, HIV, Hepatit A, B, C, salmonella, sıtma

7-Kansızlık, kan zehirlenmesi

8-Romatoid artrit, Crohn, lupus gibi otoimmün hastalıklar

Nötropeni Belirtileri; Ağız içi ve deri gibi mukoza zarlarında enfeksiyonlar, ateş, cilt apsesi, ağız yaraları, şişmiş diş etleri, yorgunluk, terleme, boğaz ve karın ağrısı, ağrılı idrar yapma, olağandışı vajinal akıntı, kaşıntı

Nötrofil ((Nötrofili) yüksekliği; Mikrolitre başına 8000’den çok nötrofil sayımı, nötrofili olarak kabul ediliyor. Nötrofili olması vücudunuzda enfeksiyon olduğuna işarettir. Bu durum kanser, hemolitik anemi, böbrek yetmezliği, tiroid iltihabı, romatoid artrit, hepatit gibi hastalıkların göstergesi olabilir.

Nötofili nedenleri; Bakteriyel, viral, mantar enfeksiyonları, iltihap, yaralanma, sigara, stres, kalp krizi, cerrahi müdahale ve kan nakli

Nötrofili belirtileri; Nötrofilide hastalığa bağlı olarak semptomlar değişebiliyor. Altta yatan nedene göre nefes darlığı, halsizlik, çarpıntı, göğüs-eklem ağrısı, ateş, kabızlık gibi belirtiler görülebilir.

Kanda NEU değer aralığı kaç olmalı?

Nötrofil sayısı normal şartlarda;

- Yetişkinlerde 1500-8000;

- Çocuklarda 1000-8000

- Yenidoğan bebeklerde 6000-26.000

- 1 haftalık bebeklerde 1000-10.000

- 6 aylık bebeklerde 1000-8500 mcL değerleri arasında olması gerekiyor.

Düşürmek veya yükseltmek için ne yapılmalı?

Nötrofili yükseltmek için; Enfeksiyonun neden olduğu ateş için antibiyotik, beyaz kan hücresi üretmek için Granülosit koloni uyarıcı faktör (G-CSF) tedavisi uygulanıyor. Bağışıklık yetmezliği vakalarında da kortikosteroid tedavisi uygulanıyor.

Bağışıklık sistemini desteklemek ve nötrofil sayısını artırmak için A,B, C, E vitaminleri, karotenler, demir, çinko, selenyum, omega3 ve antiosidan içeren besinler tüketebilirsiniz.

Nötrofili düşürmek için; Stres ve enfeksiyon genellikle nötrofil yükselmesini tetikliyor. Bunun dışında yapılacak testlerle alt nedenler bulunup, uygun tedavi yöntemi uygulanıyor.

Enfeksiyon için, antibiyotik ve viral ilaçlar, iltihap durumunda iltihap gidericiler, kanser durumunda kemoterapi, radyoterapi tedavi yöntemleri uygulanıyor.

Alkol, sigara kullanmayın. Çok sıcak banyo yapmayın. Az pişmiş et, çiğ sebze yemeyin. Tüm çiğ gıdaları sirkeli suda yarım saat beklettikten sonra yiyin. Kabuğu soyulabilen meyveleri tercih edin. Bol bol egzersiz yapın ve stresten uzak durun.



