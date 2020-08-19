NOSTALJİ | Bayern Münih, Lyon'u 3-0'la eledi! İşte o karşılaşma...
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi yarı final kapsamında bu akşam Lyon'la karşı karşıya gelecek. Finalde Paris Saint - Germain'in rakibinin hangi taraf olacağı merakla beklenirken akıllara 2010 sezonunda oynanan ve Ivica Olic'in hat-trick yaptığı Bayern Münih - Lyon Şampiyonlar Ligi yarı final maçı geliyor. İşte o karşılaşma...
Şampiyonlar Ligi'nde son finalist bu akşam belli oluyor. Juventus ve Manchester City'yi eleyen Lyon, Alman ekibi karşısında sürpriz peşinde olacakken Barcelona'yı bozguna uğratan Bayern Münih ise Lyon engelini de aşıp finalde PSG'nin rakibi olmak istiyor. İşte 10 yıl önce Bayern Münih ve Lyon arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finali ve golleri...