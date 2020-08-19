Şampiyonlar Ligi'nde son finalist bu akşam belli oluyor. Juventus ve Manchester City'yi eleyen Lyon, Alman ekibi karşısında sürpriz peşinde olacakken Barcelona'yı bozguna uğratan Bayern Münih ise Lyon engelini de aşıp finalde PSG'nin rakibi olmak istiyor. İşte 10 yıl önce Bayern Münih ve Lyon arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finali ve golleri...