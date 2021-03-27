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Norveç'te Odegaard sürprizi

Cebelitarık maçında bileğinden sakatlanan ancak Türkiye karşısında ilk 11’de olması beklenen Norveç’in kaptanı, “Rakibimizin çok kaliteli oyuncuları var. Onları yenersek, grupta büyük bir avantaj yakalarız” dedi

27 Mart 2021, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Norveç'te Odegaard sürprizi

2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri’ne Cebelitarık galibiyetiyle başlayan Norveç’te Martin Odegaard, bu maçta bileğinden sakatlanmış ve riske edilmemesi için ikinci yarıda oyundan alınmıştı. Arsenal’de forma giyen Odegaard’ın bir aksilik olmaması durumunda bu akşam Türkiye’ye karşı sahada olması bekleniyor. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ay-Yıldızlılar’la oynayacakları karşılaşma öncesi, “Hollanda’yı yenen Türkiye’yi seyrettik. Çok kaliteli ve yetenekli futbolcuları var ancak biz, Türkiye’yi yenersek Dünya Kupası yolunda büyük avantaj sağlayacağız” yorumunu yaptı. 

Hücumu o yönlendirecek

Odegaard’ın, Ay-Yıldızlılar önünde hücumu yönlendiren isim olması bekleniyor. Vikingler’in sahaya 4-2-3-1 düzeninde çıkması, Sörloth’un hücumun sağ kanadında, Hauge’nin solda oynaması muhtemel. Haaland’ın ise ileride en uçta gole en yakın isim olacağı öğrenildi.  


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