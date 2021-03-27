2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri’ne Cebelitarık galibiyetiyle başlayan Norveç’te Martin Odegaard, bu maçta bileğinden sakatlanmış ve riske edilmemesi için ikinci yarıda oyundan alınmıştı. Arsenal’de forma giyen Odegaard’ın bir aksilik olmaması durumunda bu akşam Türkiye’ye karşı sahada olması bekleniyor. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ay-Yıldızlılar’la oynayacakları karşılaşma öncesi, “Hollanda’yı yenen Türkiye’yi seyrettik. Çok kaliteli ve yetenekli futbolcuları var ancak biz, Türkiye’yi yenersek Dünya Kupası yolunda büyük avantaj sağlayacağız” yorumunu yaptı.

Hücumu o yönlendirecek

Odegaard’ın, Ay-Yıldızlılar önünde hücumu yönlendiren isim olması bekleniyor. Vikingler’in sahaya 4-2-3-1 düzeninde çıkması, Sörloth’un hücumun sağ kanadında, Hauge’nin solda oynaması muhtemel. Haaland’ın ise ileride en uçta gole en yakın isim olacağı öğrenildi.



