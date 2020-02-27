KEMER, (DHA)- NORVEÇ Oryantiring Genç Milli Takımı, Dünya Oryantiring Şampiyonası için Kemer'de kampa girdi.

Norveçli oryantiring (harita ve pusula ile yön bulma) sporcuları, dünya şampiyonası hazırlıkları için Kemer'i tercih etti. Bir turizm acentesi vasıtasıyla Kemer'e gelen 47 Norveçli sporcu, ilçe merkezinde sürat oryantiringiyle antrenmana başladı. Bir hafta boyunca Türkiye'nin en iyi turizm destinasyonlarından biri olan Kemer'de farklı arazilerde oryantiring antrenmanları yapacak olan Norveç milli takımı, 3 Mart 2020 tarihinde bölgeden ayrılacak.

Norveç milli takımı, ilçede yapacağı antrenman öncesi Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti. Olbia Park'ta sporcularla bir araya gelen Başkan Topaloğlu, sessiz kış turizmine ses vererek alternatif spor turizmini hareketlendirmek istediklerini söyledi. Topaloğlu, oryantiring kampları için önümüzdeki yıllarda Kemer'in daha fazla sporcuyu çekebilmesi ve uzun süreli kampların yapılabilmesi amacıyla bölgede oryantiring haritalarının hızlı bir şekilde hazırlanması için çalışmaların başladığına dikkat çekerek, "Spor, turizmin geleceğidir. Kemer'in artık spor turizmi konseptiyle bir merkez olduğunu belirtmek isterim. Hayata geçirdiğimiz rota ve tanıtım çalışmaları sayesinde kış ayları antrenman spor kamplarının aranan bölgelerinden birisi olacaktır" dedi.

Topaloğlu, oryantiring sporcuları ile hatıra fotoğrafı çektirerek, başarılar diledi.

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