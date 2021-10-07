Norveçli Martin Odegaard: Türkiye maçına hazırız

Norveç'in en önemli silahlarından birisi Martin Odegaard olacak. İngiliz devi Arsenal'de forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, yarın karşılaşacakları Türkiye maçı öncesinde konuştu.

Karşılaşmaya hazır olduklarını söyleyen Odegaard, "Elimizden gelenin en iyisini yapmak için hazırız. Akıllıca davranıp gereksiz kartlardan uzak durmalıyız. Türkler yeni antrenörleriyle beraber maça çok hazır bir takım. Zor bir maç olacak. Buraya gelen çoğu takımın bu atmosferde zorlandığını düşünüyorum. Yarınki maç iki takım için de çok önemli fakat daha sonra oynanacak maçlar da var. Onları da düşünerek bu maça hazırlandık. Yarın oynayacağımız maça hazırız" yorumunu yaptı.



