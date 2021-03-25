Norveç - Türkiye maçının hakemi belli oldu

Dün akşam 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı sahasında 4-2 mağlup ederek macerayı iyi bir başlangıç yapan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın bir sonraki rakibi Norveç.

27 Mart'ta deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesinde bu maçı yönetecek hakem de açıklandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım'ın Norveç ile oynayacağı maçta İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.

Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.







