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Norveç - Türkiye maçının hakemi belli oldu

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu.

25 Mart 2021, Perşembe 12:59 Son Güncelleme:
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Norveç - Türkiye maçının hakemi belli oldu

Dün akşam 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı sahasında 4-2 mağlup ederek macerayı iyi bir başlangıç yapan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın bir sonraki rakibi Norveç.

27 Mart'ta deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesinde bu maçı yönetecek hakem de açıklandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım'ın Norveç ile oynayacağı maçta İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.

Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.


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