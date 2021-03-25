Dünya Kupası Elemeleri’ne 4-2’lik Hollanda galibiyetiyle başlayan Ay-Yıldızlılar, G Grubu’ndaki sıradaki maçına cumartesi günü Norveç karşısında çıkacak. A Milli Takımımız, Norveç hükümetinin yeni tip koronavirüs kararları nedeniyle, bu ülkeyle olan maçını İspanya’nın Malaga kentinde oynayacak. Milli takım kafilesi, Norveç karşılaşması için yarın İstanbul Havalimanı’ndan Türk Hava Yolları’na ait uçakla Malaga’ya yolculuk edecek.

Norveç - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Rosaleda Stadı’nda Cumartesi günü oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması, saat 20.00’de başlayacak ve TRT 1’den canlı yayımlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Odeagaard sakatlandı

Norveç elemelerdeki ilk maçını dün akşam grubun zayıf halkası Cebelitarık deplasmanında oynadı. Favori çıktığı karşılaşmada Vikingler farklı kazandı, ancak orta sahanın önemli ismi Odeagaard'ı kaybetti. Yıldız ismi Erling Haaland'ın 62 dakika oyunda kalıp skor üretemediği maçta 43'te eski Trabzonsporlu Sörloth'un golüyle öne geçen Norveç, 45'te Thorstvedt ile farkı ikiye çıkardı: 0-2. Jonas Svensson da 57'de skoru belirledi: 0-3. Konuk ekibin önemli silahlarından Martin Odegaard ise sakatlandığı için maçı tamamlayamadı. Ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalan Real'in devre arasında Arsenal'e kiraladığı genç oyuncunun Türkiye'ye karşı forma giymesi zor gözüküyor.

Milli Takımın aday kadrosu:

Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan

Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin

Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç

Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun