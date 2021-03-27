Cebelitarık'ı terlemeden 3-0'la geçen Norveç'te Erling Haaland eleştiri oklarının hedefindeydi... Büyük potansiyeli ve yapabilecekleri düşünüldüğünde etkisiz bir oyun ortaya koyan, 62. dakikada kenara gelen Haaland için "Tam bir fiyaskoydu" yorumları yapıldı. Perdeyi açan Alexander Sörloth'la birlikte A Milli Takımımız karşısında gole en yakın isim olacaklar. Bu ikilinin arkasında oynanan Martin Odegaard sakatlandığı için ikinci yarıya çıkmamıştı. Takımla birlikte son antrenmanda sorunsuz şekilde yer aldı ancak bileğindeki problemin nüksedebilme ihtimaline karşı ilk 11'de oynamama durumu olduğu belirtildi. TD Stale Solbakken 4-1-2-1-2 düzenini Odegaard kenara gelince bozmamış ve direkt olarak Patrick Berg'i '10 numara' gibi kullanmıştı. Solbakken'in FC Kopenhag günlerinden 4-4-2 denediğini de biliyoruz. Odegaard ilk 11'de olmazsa Jens Petter Hauge ve Mohamed Elyounoussi'nin kanatlarda olduğu bir düzen görebiliriz.

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İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 devirip 2022 Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri'ne mükemmel bir başlangıç yapan A Milli Takımımız'da ise savunmada kriz yaşanıyor! Hollanda maçı öncesi sağ bek Nazım Sangare kadrodan çıkartılmıştı. Norveç'le İspanya'da yapacağımız maç için yola çıkmadan önce Zeki Çelik ve Merih Demiral kafileye dahil edilmedi. TD Şenol Güneş, dün düzenlediği basın toplantısında Ozan Kabak'ın da oynamasının zor olduğunu açıkladı. Savunmanın merkezi için elde sadece "Kaan Ayhan & Çağlar Söyüncü" ikilisi ve ilk kez aday kadroda yer alan Abdülkerim Bardakcı kalırken, sağ bek bölgesi için de Mert Müldür dışında direkt oynayacak bir oyuncumuz bulunmuyor. Hollanda maçında hat-trick yapan Burak Yılmaz, nefis bir gol atan Hakan Çalhanoğlu, sahada basmadık yer bırakmayan Okay Yokuşlu, 90+5'te kurtardığı penaltıyla adını tarihe yazdıran Uğurcan Çakır bir kez daha en büyük kozlarımız olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Norveç'in son 10 maçının 8'i "2.5 ÜST" bitti. (10 maç - 32 gol)

- A Milli Takımımız'ın son 7 maçının 6'sında "karşılıklı gol" izledik. (7 maç - 31 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu 2022 FIFA Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu! %46'lık kesim karşılaşmada 'en az 3 gol' çıkmasını ön planda tutuyor... %12'lik kesim ise "Norveç kazanır" tercihini kuponlarına koymuş ve tarafsız sahada da olsa Vikingler'den A Milli Takımımız karşısında galibiyet bekliyor.