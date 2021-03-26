A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'da Norveç ile karşı karşıya gelecek. Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alınmıştı.

Norveç - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Müsabakada, İspanya Futbol Federasyonundan hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernadez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 yenerken, Norveç de Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti.

Grubun diğer maçlarında ise Hollanda-Letonya ve Karadağ-Cebelitarık karşı karşıya gelecek.

588. maçına çıkıyor

Milli Futbol Takımı, Norveç ile yapacağı maçla 588. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 314'ü resmi, 273'ü özel 587 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 223 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 251'i deplasmanda, 256'sı evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 779 gol attı, kalesinde 839 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 587 karşılaşmanın 506'sını Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 587 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2021 yılındaki ikinci maç

A Milli Takım, Norveç karşılaşmasıyla 2021 yılındaki ikinci maçına çıkacak.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yenmişti.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)