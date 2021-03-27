Norveç - Türkiye maçı (CANLI)

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında Norveç ile karşılaşıyor. Hollanda karşısında hat-trick yapan Burak, Norveç maçında da en önemli gol silahımız. Gruptaki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek elemelere iyi bir başlangıç yapan milli takımda, bu maç öncesinde eksikler bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Ozan Kabak ve Zeki Çelik'in yerine Kaan Ayhan ile Mert Müldür sahada.





La Rosaleda Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetiyor. TRT 1'den şifresiz naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL | 4' Malaga'da golle başladık! Hakan Çalhanoğlu'nun pasına hareketlenen Yusuf Yazıcı, sol kanatta buluştuğu topu içeri çevirdi. Ajer'den seken topa gelişine sol ayağıyla vuran Ozan Tufan, ağları sarstı ve Milli Takımımız öne geçti.

Ozan Tufan, A Milli Takım formasıyla 8. golünü Norveç'e attı.

11' Haaland'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sörloth, vuruşunu yaptı, ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

26' Şans yanımızda... Ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Sörloth'un yaptığı sert vuruş direkten oyuna alanına döndü.

GOL | 28' Mert Müldür'den pası alan Hakan Çalhanoğlu, sağ çaprazdan topu içeriye çevirmeye çalıştı, top Berg'den kornere çıktı. Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşuna çok iyi yükselen Çağlar Söyüncü, farkı 2'ye çıkardı.

32. kez milli formayı giyen Çağlar Söyüncü, 2. golünü Norveç ağlarına bıraktı. (1 resmi maç, 1 hazırlık maçı)

36' Meling'in pasına koşu yapan Elyounoussi, sol kanattan içeri doğru kat etti. Kaan Ayhan'dan sıyrılan tecrübeli futbolcunun ceza sahası içerisinden yaptığı şut auta çıktı.

43' Burak Yılmaz'ın muhteşem ara pasıyla Norveç ceza sahasına giren Yusuf Yazıcı'nın şutu Ajer'den kornere çıktı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşuna arka direkte kafa vuran Kaan Ayhan, çerçeveyi bulamadı.

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Norveç - Türkiye ilk 11'ler:

Norveç: Jarstein, Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjö, Berg, Elyounoussi, Odegaard, Haaland, Sörloth

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Norveç-Türkiye maçından notlar

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşılaşan A Milli Takım’da, teknik direktör Şenol Güneş, 24 Mart’taki Hollanda maçına göre ilk 11’de iki oyuncusunu değiştirdi.

Teknik direktör Güneş, defans oyuncularından sakatlık sorunları bulunan Zeki Çelik ve Ozan Kabak’ın yerine Norveç karşısında Mert Müldür ve Kaan Ayhan’a ilk 11’de fırsat verirken, diğer mevkilerdeki oyuncularında değişiklik yapmadı.

Güneş, Norveç karşılaşmasında kalede Uğurcan Çakır, savunmada Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, forvette de Burak Yılmaz ilk 11’ini sahaya sürdü.

A Milli Takıma ilk kez davet edilen ve Hollanda maçının kadrosunda olmayan Halil Akbunar Norveç karşısında ise yedekler arasında forma şansı bekledi.

Hollanda maçında yedeklerden oyuna girerek ilk kez milli olan Taylan Antalyalı da yine yedek kaldı.

Milli takıma davet edilen diğer futbolculardan Abdülkerim Bardakçı ve kaleci Gökhan Akkan maç kadrosunda yer almadı.

Norveç’te 4 oyuncu değişikliği

Norveç Milli Takımı’nda teknik direktör Stale Solbakken, 3 gün önce oynadıkları Cebelitarık maçına göre ilk 11’inde 4 oyuncusunu değiştirdi.

Solbakken, defansta sadece Stian Gregersen’i tutarken, Lode, Strandberg ve Svensson ile orta sahada Thorstdevt’i değiştirdi.

Norveç, Türkiye karşısında kalede Rune Jarstein, savunmada Stian Gregersen, Kristo Ajerffer, Birger Meling, Julian Ryerson, orta sahada Patrick Berg, Martin Odegaard, Fredrik Midtsjö, Muhamed Elyounoussi, forvette de Erling Haaland ve Alexander Sörloth ilk 11’ini sahaya sürdü.

Diğer yandan Norveç’te milli futbolcular Türkiye maçı öncesinde ısınmalar sırasında, "Saha içinde ve dışında insan hakları" yazılı tişört giydi.

Karşılaşma, Norveç Federasyonunun talebi sonrasında İspanya’nın Malaga kentindeki La Roselada stadına alınırken, maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay da tribünden izledi.

Norveç ile şimdiye kadar 9 kez karşı karşıya gelen Türkiye bunlardan 4’ünü kazanırken, diğer maçlardan 2’si berabere 3’ü de rakibin üstünlüğüyle sona erdi.

98 yıllık tarihindeki 588. maçına çıkan A Milli Takım, şimdiye kadar 223 galibiyet, 224 mağlubiyet ve 140 beraberlik aldı.