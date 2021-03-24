Norveç tatil köyünde maça hazırlanıyor

Türkiye’nin yer aldığı G Grubu’nda Hollanda’dan sonraki en önemli rakibimiz Norveç’te keyifler çok iyi... Norveç, ülkesinde koronavirüs tedbirleri sebebiyle 27 Mart’ta normalde evinde oynayacağı karşılaşmayı bir şekilde İspanya’nın Malaga kentine aldırdı. Vikingler, ilk maçını bu akşam 22.45’te Cebelitarık ile oynayacak. Bu süreçte rakibimiz, Cebelitarık ile Malaga arasında kalan Marbella bölgesinde kamp yapıyor.

Tam bir tatil köyü

Pazartesiden beri Marbella’da günlük güneşlik kamp yapan Norveç, bugün otobüsle Cebelitarık’a 1 saatte, önümüzdeki cumartesi günü bizim maç için de Malaga’ya 45 dakikada (Biz gidiş-geliş 9 saat uçacağız) ulaşacak. Hava sıcaklığının ortalama 20 derecelerde seyrettiği Marbella’da kamp yapılan otel de tam bir tatil köyü. Bu arada grubumuzun diğer maçında ise bu akşam 22.45’te Letonya-Karadağ karşılaşacak.