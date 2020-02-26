Norveç Oryantiring Genç Milli Takımı Antalya’da kampa girdi

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran- 4 Temmuz tarihlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yapılacak Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası’na katılacak 47 kişilik Norveç Oryantiring Genç Milli Takımı, ilçe merkezinde sürat oryantiringi ile antrenmanlarına başladı.

Türkiye’nin en iyi turizm destinasyonlarından biri olan Kemer’de bir hafta boyunca farklı arazilerde antrenmanlar yapacak Norveç Milli Takımı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret etti.

Başkan Topaloğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, spor turizmini hareketlendirmek istediklerini söyledi.

Gelecek yıllarda Kemer’in daha fazla takımı çekebilmesi ve uzun süreli kampların yapılabilmesi amacıyla bölgede oryantiring haritalarının hızlı bir şekilde hazırlanması için çalışmalara başlandığını belirten Topaloğlu, "Spor, turizmin geleceğidir. Kemer’in artık spor turizmi konsepti ile bir merkez olduğunu belirtmek isterim. Hayata geçirdiğimiz rota ve tanıtım çalışmaları sayesinde Kemer, kış ayları spor kamplarının aranan bölgelerinden birisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Topaloğlu, Norveçli sporcularla hatıra fotoğrafı çektirerek, başarılar diledi.