2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'nın yüksek ihtimalle zirveyi kimseye bırakmayacağını hesaba katarsak, A Milli Takımımız'ın şu anki en önemli hedefi, grubunu ikinci sırada bitirerek Dünya Kupası yolunda Play-Off'a kalmak olacak. 15 puan ve 4 averajla Türkiye, Cebelitarık'ı farklı yenerek, 17 puanlı ve 9 averajlı Norveç'le aradaki puan farkını kapatmayı hedefliyor. Elbette biz, hem Cebelitarık hem de Karadağ'ı yenmeyi hedeflerken, Vikingler'in de Letonya, daha sonra da Hollanda ile deplasmanda yapacağı maçlarda puan kayıpları yaşamasını bekleyeceğiz.

Norveç-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Norveç, bu akşam TSİ 20.00'de sahasında dolu tribünler önünde Letonya'yı ağırlayacak. Bu karşılaşma S Sport'tan yayınlanacak. Ev sahibinde sakatlığı sebebiyle Erling Haaland ve cezalı Stian Gregersen yok. Grubun diğer maçında ise bu akşam 22.45'te Hollanda, Karadağ'a konuk olacak ve karşılaşma S Sport'tan ekranlara gelecek.

Norveç-Letonya muhtemel 11'ler:

Norveç: Nyland, Pedersen, Hanche-Olsen, Strandberg, Meling, Berg, Thorsby, Elyounoussi, Thorstvedt, Odegaard, Sörloth

Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Ciganiks, Uldrikis, Jaunzems, Gutkovskis







