Norveç'te 2020 ve 2021 yıllarının şampiyonu olan Bodo/Glimt'in son dönemdeki yükselen grafiğinin arkasında çok ilginç bir ismin yattığı öğrenildi. Modern futbolda saha içindeki teknik-taktik bilgisi en üst seviyeye çıkarken, saha dışındaki çalışmalar da bambaşka bir noktaya evrildi. Yenilikleri yakından takip eden Sarı-Siyahlılar geçtiğimiz yıllarda Bjorn Mannsverk isimli birini zihinsel antrenör olarak göreve getirdi.

Afganistan ve Libya'da görev yaptı

Norveç Hava Kuvvetleri'nde tam 20 yıl savaş pilotluğu yapan, Norveç'in; Afganistan ve Libya'ya düzenlediği görevlerde aktif rol alan Mannsverk 2010'da pilotlar için düzenlenen mental hazırlık programına katılmış. Zihinsel çalışmalara burada yakından ilgi duyan Norveçli pilot daha sonra bu programda öğrendiklerinin üzerine koyarak kendisini bu alanda geliştirmiş ve 2017'de Bodo'ya fayda sağlayabileceği düşünüldüğü için zihinsel koç olarak göreve getirilmişti.

Farkındalık yaratmaya çalışıyor

Norveç'in ilk, dünyanın da sayılı zihinsel antrenörlerinden biri olan Mannsverk futbolculara ihtiyaç duydukları anda meditasyon dersleri veriyor, bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyor. Bu alanda fark yarattığı gözlemlenen ve Bodo/Glimt'in başarısında önemli rol oynayan Bjorn Mannsverk verdiği röportajda somut bir örneği de şu sözlerle veriyor:

'Saltnes çökmüştü, şimdi evrim geçirdi'

"Takım kaptanımız Ulrik Saltnes zor bir dönemden geçiyordu. Mental olarak tamamen çökmüştü ve genç yaşında olmasına rağmen futbolu bırakmayı düşünüyordu. Onunla özel olarak ilgilendik ve ilk toplantımızdan bu yana kendisi muazzam bir evrim geçirdi. Ondan şu anda çok memnunuz."

Örnek oluyor

Mannsverk'in bu metodları Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekerken, yakın gelecekte birçok kulüpte zihinsel antrenörlerin yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.