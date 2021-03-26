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Norveç Cebelitarık'ı Sörloth'la yıktı

Yarınki Türkiye maçı öncesi Norveç’in süperstarı Haaland, Cebelitarık karşısında 8 şut attı ama fileleri sallayamadı. Sezona iyi başlamayan Sörloth ise golünü atarak son dönemdeki başarılı formunu sürdürdü.

26 Mart 2021, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Norveç Cebelitarık'ı Sörloth'la yıktı

Sezon başında Trabzonspor ’dan, Alman ekibi RB Leipzig’e transfer olan Alexander Sörloth, yeni takımında ilk başta beklentilerin altında kalmış ve daha sonra ilk golünü, Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir’i deplasmanda 4-3 yendikleri maçta atmıştı. Yarın da Türkiye’ye karşı Norveç formasıyla sahne alacak Sörloth, Ay-Yıldızlılar öncesi performansıyla göz kamaştırıyor. Tecrübeli forvet, Milli takım kampına gelmeden önce Leipzig’de son 3 lig maçında 2 gol ve 

asistle oynadı. 25 yaşındaki oyuncu, hücumdaki partneri Erling Haaland’ın sustuğu ve 3-0 kazandıkları Cebelitarık karşılaşmasında fileleri salladı.  

4’ünde hedefi buldu...

Rakibimiz en önemli gol silahı Erling Haaland, bu sezon Cebelitarık ile oynanan maçtan önce toplamda 35 karşılaşmada 40 gol ve 8 asistle oynamıştı. Cebelitarık mücadelesinde 62 dakika oyunda kalan Haaland, rakip kaleye çektiği 8 şutun 4’ünde hedefi buldu ama fileleri havalandıramadı. 

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