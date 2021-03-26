Sezon başında Trabzonspor ’dan, Alman ekibi RB Leipzig’e transfer olan Alexander Sörloth, yeni takımında ilk başta beklentilerin altında kalmış ve daha sonra ilk golünü, Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir’i deplasmanda 4-3 yendikleri maçta atmıştı. Yarın da Türkiye’ye karşı Norveç formasıyla sahne alacak Sörloth, Ay-Yıldızlılar öncesi performansıyla göz kamaştırıyor. Tecrübeli forvet, Milli takım kampına gelmeden önce Leipzig’de son 3 lig maçında 2 gol ve

asistle oynadı. 25 yaşındaki oyuncu, hücumdaki partneri Erling Haaland’ın sustuğu ve 3-0 kazandıkları Cebelitarık karşılaşmasında fileleri salladı.

4’ünde hedefi buldu...

Rakibimiz en önemli gol silahı Erling Haaland, bu sezon Cebelitarık ile oynanan maçtan önce toplamda 35 karşılaşmada 40 gol ve 8 asistle oynamıştı. Cebelitarık mücadelesinde 62 dakika oyunda kalan Haaland, rakip kaleye çektiği 8 şutun 4’ünde hedefi buldu ama fileleri havalandıramadı.