North takımından ayrılık haberi geldi

Son dönemde büyük turnuvalarda başarı yakalamakta zorlanan ve son olarak IEM Katowice Major turnuvasına katılmayı başaramayan Danimarkalı ekip North takımından bir ayrılık haberi geldi. Organizasyon, 30 yaşındaki koç Alexander “ave“ Holdt ile yollarını ayırdı.

2017 yılının Nisan ayında North ekibine katılan ave, bu süreçte takımla birlikte bazı başarılar elde etti. Koç olduğu süre zarfınca DreamHack Masters Stockholm 2018, DreamHack Open Tours 2018 ve DreamHack Open Valencia 2018 turnuvalarında şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Ayrılık nedeni olarak ave, ailesine ve eşine odaklanmak istediğini ve bahar ayında üçüncü çocuklarını beklediklerini belirtti. Bu haberin ardından Danimarkalı ekip, ave’den kalan yere geçmişte Tricked ve ALTERNATE aTTaX gibi ekiplerde görev almış Torbjørn “mithR” Nyborg’u getirdi. Takımla birlikte deneme süreci geçirecek mithR, bu deneme sürecindeki ilk görevine Natus Vincere, Heroic ve AVANGAR takımlarının katıldığı ICE Challange turnuvasında çıkacak. Bu gelişmelerin ardından North kadrosu ise şöyle:

Markus “Kjaerbye“ Kjærbye

Nicklas “gade“ Gade

Valdemar “valde“ Bjørn Vangså

Philip “aizy“ Aistrup

Casper “cadiaN“ Møller

Torbjørn “mithR“ Nyborg (koç)

Kaynak: Playerbros