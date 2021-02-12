North Esports kapandı

Danimarkalı espor organizasyonu, COVID-19 salgınının üzerlerindeki etkileri yüzünden organizasyonu kapama kararı aldıklarını açıkladı. CS:GO, FIFA ve Aepx Legends takımları bulunan North, üzücü haberi 5 Şubat’ta Twitter üstünden verdi.

Yaptıkları paylaşımda “Bugün hüzünlü bir gün. North Esports bundan sonra olmayacak. Hepinize teşekkürler.” İfadelerine yer verildi. North Esports ve F.C. Copenhagen'in sahibi, North Esports'un pandemide çalışmasını sağlamak için gereken ek yatırımcıları sağlayamadıklarını söyledi. “Projelerimize bir veya daha fazla ortak ve yatırımcı getirmek için piyasayı araştırdık ancak maalesef doğru ortaklıklar bulamadık. Gelecekte sürdürülebilir bir iş yaratmak için önemli miktarda sürekli yatırım gerekir. Bu nedenle, en önemli sorumluluğumuzun tüm odağımızı ana işimize vermek olduğuna inanıyoruz.”

Astralis ve Ninjas in Pyjamas gibi başarılı espor organizasyonları da North’un yaptığı bu açıklamadan duydukları hayal kırıldığını dile getirdi. Astralis’in koçu Danny Sørensen, paylaşıma verdiği cevapta şunları söyledi: “Yıllar boyunca yaşadığımız büyük rekabete rağmen, bu özellikle Danimarka espor sektörü ve genel olarak espor için gerçekten üzücü bir gün.”

Pandemi, sektörden her alandaki organizasyonları ve şirketleri etkinlikleri iptal etmek, harcamaları kısmak ve mevcut iş planlarını yeniden değerlendirmek durumunda bıraktı. North gibi bazıları ise kapanma kararı almak zorunda kaldı.

Hürriyet