North 1 aylık deneme sürecinin ardından koçuyla anlaştı

Şubat ayının başında eski koçları Alexander “ave” Holdts’un kişisel nedenlerinden dolayı ayrılmasından sonra yeni koç arayışlarına girişen North ekibi, bu girişiminin ardından mithR ile 1 aylığına anlaşmıştı. Bu süreçte North ekibi, 4 takımın katıldığı GG.BET Ice Challange turnuvasında Natus Vincere’i 2-0 devirerek şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı. Bu turnuvanın ardından istediği formu tutturmayı sağlamış gibi görünen ekip, yoluna mithR ile devam etme kararı aldı. Şu anda dünya sıralamasının 12. sırasında bulunan takımın gelecek LAN turnuvası ise StarSeries i-League Sezon 7. 30 Mart – 7 Nisan tarihleri arasında Şangay’da düzenlenecek olan turnuvanın ödül havuzu 500 bin dolar. North ekibi, bu takviyeyle birlikte taraftarlarının gelecek günlere heyecanla bakmasını sağlamış olabilir. Bu gelişmenin ardından Danimarkalı takımın mevcut kadrosu şöyle:

Markus “Kjaerbye” Kjærbye

Casper “cadiaN” Møller

Philip “aizy” Aistrup

Valdemar “valde” Bjørn Vangså

Nicklas “gade” Gade

Torbjørn “mithR” Nyborg (koç)

Kaynak: Playerbros