Son dakika haberi... Türkiye'nin normalleşme takvimi, Ramazan Bayramı'nın son günleri gelirken gündemde yer almaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından “Bayramdan sonra daha özgürüz” müjdesini vermişti. 11 Mayıs tarihinde kuaför, berber ve AVM'lerin açılmasıyla başlayan ilk normalleşme adımı sonrası, ikinci süreç kademeli olarak işleyecek. Ramazan Bayramında uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçilecek. İkinci aşama kapsamında şehirler arası seyahat yasaklarının kaldırılması ve sokağa çıkma yasaklarının son bulması bekleniyor. Normalleşme takvimi 27 Mayıs ikinci aşama takvimi ile yarından itibaren başlayacak. Peki, normalleşme ne zaman başlıyor? Toplumsal yaşamda neler değişecek? İşte, merak edilen detaylar…

Normalleşme süreci nasıl devam edecek?

Birinci aşama 11 Mayıs 2020'de başlamıştı. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos 2020, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık 2020, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.

Normalleşme süreci nasıl işleyecek?

Hükümetin yaptığı çalışmalarda da bayram sonrası hazırlığı hız kazandı. Toplantılarda, bayram sonrasında vaka sayısının 500'e düşeceği öne sürülüyor.Vaka sayısının 500'ün altına düşmesiyle aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları da konuşuluyor.

Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek.

Yapılan toplantılarda uzun süren kısıtlamaların "toplum yorgunluğu" yarattığı, herkesin haziranda rahatlama olacağı beklentisi içinde olduğu dile getiriliyor. Aşama aşama bu yorgunluğu giderecek adımlar atılması planlanırken, vaka takiplerinin bölge bölge izleneceği ve kontrolde tutulacağı belirtiliyor.

Uzmanlar, "Vakaların kaynağını bildiğimiz noktaya geldik. Bir yerde bir artış varsa hemen nedenini buluyoruz. Hemen o çevrede önlem alıp durumu kontrol altına alabiliriz" diyor.

Edinilen bilgiye göre ilk hangi yasak konulduysa, en son o kaldırılacak. Okullar, bazı kamu kurumlarının faaliyetleri, adliyeler, 65 yaş üstüne ve gençlere getirilen sınırlamalar, düğün ve kapalı alan aktiviteleri, en son aşamada izin verilecek uygulamalar olacak.

Günlük vaka sayısının 500'e düşürmesi bekleniyor

Normalleşme sürecinin nasıl işeyeceği merak edilirken, haziran ayı normalleşme planının ayrıntıları da belli olmaya başladı. 'Ne zaman normale döneriz?' sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamalarla açıklandı. Buna göre, bayramdaki 4 günlük sokak yasağının ardından günlük vaka sayısının 500'e düşürmesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse haziranda yeni gevşeme kararları gündeme gelecek.

Bayramdan sonra nereler açılacak?

İkinci aşama kapsamında şehirler arası seyahat yasaklarının kaldırılması ve sokağa çıkma yasaklarının son bulması bekleniyor. İşte adım adım beklenen normalleşme takvimi ve tarihleri...

27 Mayıs: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağı kaldırılacak.

27 Mayıs: 13 şehirde giriş-çıkış yasağı kaldırılacak.

1 Haziran: Otel, club, çay bahçeleri, dernek lokalleri, yüzme havuzları, spor merkezi tesisleri açılacak.

1 Haziran: Kapasitenin %25'ini aşmamak şartıyla nikah salonları açılacak.

15 Haziran: Piknik alanları açılacak.

1 Haziran: Sokağa çıkma yasağı kaldırılacak.

15 Haziran: Sınır kapıları açılacak.

1 Temmuz: Düğün salonları, sinema salonları ve tiyatro salonları açılacak.

1 Haziran: Hastaneler kademeli olarak normal düzenine dönecek.

1 Temmuz: Sağlık personellerinin yıllık izinleri kullanılabilir hale gelecek.

1 Temmuz: Sağlık personellerinin tayin işlemleri normale dönecek.

1 Haziran: 20.000 öğretmen alımı yapılacak.

15 Haziran: Öğrenci yurtları açılacak

12 Haziran: Cuma namazları cami dışında açık alanlarda kılınacak.

12 Haziran: Normal namazlar, mesafeyi korumak ve maske takmak koşuluyla camilerde kılınacak.

15 Haziran: Engelli idari izinli idari personel, kademeli olarak işbaşı yapacak

1 Eylül: Toplantı, konferans ve kokteyl benzeir etkinilkler; açık büfe olmaksızın, maskeli katılım şartı ile başlatılabilecek.

Restoranlar ne zaman açılacak?

Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek." dedi.

Pazarlar ve kapalıçarşı ne zaman açılacak?

Pazaryerleri, sosyete pazarları hariç 11 Mayıs'ta açıldı. Sosyete pazarlarının da haziran ayının başında açılması planlar arasında. Merakla beklenen Kapalıçarşı da 1 Haziran'da açılacak. Pazaryerlerinde uygulanan maske zorunluluğu ve mesafe kuralı, sosyete pazarı ve Kapalıçarşı'da da uygulanacak. Genelgeyle, il, ilçe ve beldelerdeki pazaryerlerinde, giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Söz konusu malzemelerin 11 Mayıs saat 09.00'dan itibaren geçerli olmak üzere pazarlarda satışına izin verildi.Pazaryerlerinde bu malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı, daha önce yayımlanan genelgelerle mevcut pazaryerleri için getirilen her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacak.

Ehliyet kursları 1 Haziran sonrası

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran sonrası bazı kurumları da açmayı düşünüyor. Bilim Kurulu onaylarsa yaygın eğitim veren tüm kursların açılması yönünde çalışma var.

Sürücü kurslarının uygulama sınavında bir arabada sürücü adayıyla birlikte denetmen olarak görev yapan toplam 4 kişi bulunuyorsa, bunların sayısının azaltılması planlanıyor. Mevzuat da buna göre düzenlenecek.

Kreşler ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." dedi. Öte yandan bir süredir kapalı olan kreşlerin durumu hakkında da bilgi verdi. İşte, Erdoğan'ın açıklamasının tamamı;

"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir." dedi.

Spor salonları ne zaman açılacak?

Spor salonlarının ise haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının ikinci aşamada açılması hedefleniyor.

At yarışları ne zaman başlayacak?

At yarışlarının haziranda başlaması planlanıyor. Basketbol ve voleybolda liglerin önümüzdeki hafta açıklanacak karar ile tescil edilmesi gündemde.

Dişçiler ne zaman açılacak?

Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin ise 1 Eylül'de göreve başlaması planlanıyor. 3. aşamaya kadar çalışmaya başlaması hedefleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Perşembe günü kabine toplantısı öğleden sonra başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının 15.00-15.30 'da başlaması bekleniyor.

Hangi işyerleri kapatıldı?

İçişleri tarafından valiliklere gönderilen Genelgeyle birlikte 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine ara verildi.