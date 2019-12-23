‘Normal maçtan farklı oluyor’

Sarı-Lacivertliler’in Alman yıldızı Max Kruse, “Elbette bu tarz derbi karşılaşmaları, normal maçlardan daha farklı oluyor. İnsanların galibiyet beklentisi vardı. Onları mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz. En önemlisi burada kazanmamızdı. Bunu başardık ve umarım böyle iyi sonuçlar almaya devam ederiz” ifadelerini kullandı.