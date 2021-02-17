Türkiye'ye gelmiş olan birçok futbolcu vardır. Özellikle Türkiye kariyerinde damga vurmuş yeteneği ile ön plana çıkmış bazı oyuncular vardır. Nordin Amrabat da o futbolculardan bir tanesidir. Nordin Amrabat ülkemizde Kayserispor ve Galatasaray formaları giymiştir. Nordin Amrabat kendi ülkesinde de milli takımının vazgeçilmez oyuncularından bir tanesidir. Nordin Amrabat hem sağ kanatta hem de sol kanatta oynayabilen iki ayağını da kullanabilen bir futbolcudur. Etkili ortaları ve asistleri ile ön plana çıkmakta ve çalım yeteneği de üst düzey bir futbolcudur. Nordin Amrabat 1.79 metre boyunda ve 77 kilo ağırlığındadır. Türkiye'de özellikle Galatasaray kariyeri ile bilinmektedir. Nordin Amrabat'ın kariyeri boyunca 3 kupası bulunmaktadır.

Nordin Amrabat nereli?

Nordin Amrabat Hollanda doğumludur. Aslen Fas asıllı bir Arap futbolcudur.

Nordin Amrabat kaç yaşında?

Nordin Amrabat 33 yaşındadır.

Nordin Amrabat Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig kariyerine ilk olarak Kayserispor'da başlayan Nordin Amrabat daha sonra Süper Lig'de Galatasaray'da oynamıştır.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Nordin Amrabat Türkiye'ye Hollanda takımlarından olan PSV takımından gelmiştir.

2021'de hangi takımda oynuyor?

2021 yılı itibari ile Suudi Arabistan takımlarından olan Al Nasr takımında forma giymektedir.

Nordin Amrabat'ın maaşı ne kadar?

Nordin Amrabat'ın maaşı yıllık olarak 1.1 milyon Euro’dur.

Nordin Amrabat'ın Futbol Hayatı

1987 yılında Hollanda'nın Naarden şehrinde dünyaya gelmiştir. Faslı bir ailenin çocuğu olarak doğan Nordin Amrabat Hollanda'da ilk futbol hayatına başlamıştır. De Zuidvogels ile birlikte altyapı kariyerine başlayan Nordin Amrabat böylece ilk altyapı kariyerine başlamış oldu. Nordin Amrabat daha sonra Ajax altyapısına başlayarak kariyerine Hollanda'nın en iyi kulüplerinden olan Ajax altyapısı ile devam etmiştir. 2003 yılında ise Huizen takımı altyapısı ile devam etmiştir.

2003 yılından 2006 yılına kadar Huizen altyapısı ile futbol hayatına devam etmiştir. 2006 yılında mniworld takımı ile profesyonel sözleşme imzalayan Nordin Amrabat 2006 yılından 2007 yılına kadar sözleşme imzalamıştır. 39 maçta forma giyerek 14 gol atmıştır. Nordin Amrabat 2007'den 2008 yılları arasında VVV- Venio takımı ile anlaşmıştır. Bu takıma transfer olmuş ve 33 maçta görev alan Faslı oyuncu 10 gol kaydetmeyi başarmıştır. Nordin Amrabat 2008 yılında ise PSV kulübü ile anlaşmıştır. PSV kulübü ile 2008 yılında iki yıllık sözleşme imzalayan Nordin Amrabat 57 maça çıkmıştır ve 9 gol kaydetmiştir.

2010 yılında Nordin Amrabat'ın sözleşmesi PSV ile sona erdikten sonra PSV'den ayrılarak Kayserispor'a transfer olmuştur. 2010 yılında ilk kez Kayserispor ile süper lig kariyerine başlayan Nordin Amrabat 38 maçta oynamıştır. 38 maçta 6 gol atan Nordin Amrabat 2012 yılına kadar Kayserispor'da etkili bir performans göstermiştir. 2012 yılından önce de Galatasaray'ın radarına takılan oyuncu 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Nordin Amrabat'ı transfer etmiştir. Nordin Amrabat 2012 yılından itibaren Galatasaray forması giymiş ve takıma kısa süre içerisinde adapte olmuştur. Nordin Amrabat Galatasaray ile 2015 yılına kadar oynamıştır. Galatasaray ile 34 maça çıkmış ve 1 gol atmıştır.

Nordin Amrabat Türkiye'de Galatasaray forması ile dikkat çeken bir oyuncu olmuş ve Avrupa'nın diğer devlerinin radarına girmiştir. Nordin Amrabat Galatasaray ile şampiyonlar liginde de oynamıştır. Etkili ortaları ile pek çok golün asistini yapan Nordin Amrabat 2014 yılında ise Malaga'ya kiralanmıştır. Malaga'da 2014 - 2015 yılları arasında kiralık olarak forma giyen Nordin Amrabat İspanyol ekibi ile 46 maçta forma giymiştir.

Nordin Amrabat 46 maçta 8 gol atmıştır. 2015 - 2016 yılları arasında ise Malaga kulübü Nordin Amrabat'ı satın almıştır. Oyuncu 2016 yılına kadar İspanyol ekibi ile kariyerine devam etmiştir. 13 maça çıkmış e ardından 2016 yılında Watford ekibbine transfer olmuştur. Watford ekibi ile 2018 yılına kadar kariyerine devam eden 44 maçta forma giymiştir. Son olarak ise 2018 yılında Al Nassr ekibine transfer olmuştur. 2018 yılından beridir Suudi Arabistan takımı olan Al Nassr kulübünde devam etmektedir. Kariyeri boyunca 400'e yakın maçta forma giymiş ve 59 gol atmıştır.

Nordin Amrabat'in Milli Takım Kariyeri

Fas milli takımı ile 2011 yılında ilk kez forma şansı bulmuş ve 62 maça çıkarak 7 gol atmıştır.