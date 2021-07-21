Galatasaray 'ın eski futbolcularından Nordin Amrabat, PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu maçı öncesinde teknik direktör Fatih Terim’i ve eski takım arkadaşlarını ziyaret etti.





Ziyaret sonrasında Galatasaray Televizyonu’na konuşan Faslı futbolcu, “Yılları sonra hocamı, eski takım arkadaşlarımı, buradaki çalışanları tekrar görmek ve buraya gelmek çok güzeldi. Burayı ne kadar çok sevdiğimi, Fatih hocam ile aramın ne kadar iyi olduğunu biliyorsunuz. Böyle mükemmel bir insanı tekrar gelip burada ziyaret etmek çok güzeldi. Bütün yüreğim, kalbim ve dualarım Galatasaray’la.” diye konuştu.

PSV’nin güçlü bir ekip olduğunu söyleyen Amrabat, “Mutlaka zor bir maç Galatasaray’ı bekliyor. PSV’ye baktığınızda genç ve dinamik bir takım. İyi oyuncuları var. Galatasaray’a baktığınızda eksikler var. Covid olan oyuncular var. Zor bir maç olacak mutlaka. Diğer. Taraftan Fatih Terim’in olduğu yerde ümitler tükenmez. Mutlaka Fatih hocanın kafasında bir plan vardır. Şampiyonlar Ligi maçı kalacağından ötürüde herkesin farklı hazırlanacağını ve Galatasaray’ın iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Umarım iyi bir sonuçla İstanbul’a gidilirse bu turun geçileceğini düşünüyorum.” dedi.



