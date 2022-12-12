Fas Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'nda peri masalı yazmaya devam ediyor. Atlas Aslanları lakaplı Fas; Belçika, Hırvatistan ve Kanada'nın yer aldığı grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı. Son 16'da İspanya'yı eleyen Fas, turnuvanın favorileri arasında gösterilen Portekiz'e de saf dışı bırakarak tarihte ilk kez bir Afrika ülkesini Dünya Kupası'nda yarı finale taşıdı.

Fas'ın unutulmayacak başarısında birçok yıldız isim ön plana çıktı. Bu isimlerin başında ise Fiorentina'nın orta sahası Sofyan Amrabat yer alıyor. Bir dönem Galatasaray forması giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Amrabat'ın ismi dünya devleriyle anılıyor.

Fas-Portekiz maçı sonrası kardeşi Sofyan ile röportaja çıkan ve gözyaşlarını tutamayan Nordin Amrabat, yıldız oyuncunun yeni adresini açıkladı. Nordin Amrabat, kardeşi Sofyan'la ilgilenen takımları da açıkladı. İşte ayrıntılar...

Sofian Amrabat, Fas'ın dinamosu

YARI FİNALE ÇIKAN İLK AFRİKA ÜLKESİ

Fas tarih yazmaya devam ediyor. Elemelerde ve turnuvada 12 maçtır bileği bükülmeyen Afrika temsilcisi, Portekiz'i de yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika temsilcisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

TARİHSEL RÖVANŞ! SÖMÜRGE DETAYI

2022 Dünya Kupası’nda tarih yazan Fas Milli Takımı, Portekiz karşısındaki dev mücadelesiyle ayakta alkışlandı. Yarı finale yükselen tarihteki ilk Afrika ülkesi olan Fas’ın defansif planı ve kurgusu istatistiklerle göz önüne serildi. Walid Regragui’nin hem duran toplarda hem de akan oyundaki planları Atlas Aslanları’na büyük başarı getirdi. Portekiz maçı verileri de bir hayli dikkat çekti.

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1-0 kazanan Fas’ın 90 dakika boyunca defansta tek bir hata yapmaması öne çıktı. ‘Fas Duvarı’ olarak adlandırılan bu başarıda şu rakamlar göze çarptı: 35 kez top uzaklaştırma, 13 kez top kesme, 16 top çalma ve 6 kez pas arası. Hatta takımın kaptanı ve savunmanın belkemiği Romain Saiss’in sakatlanıp çıkması bile Fas’ın defansif gücüne zarar getirmedi. Kaleci Bono da maç boyunca yaptığı 6 kurtarışla kahramanlaştı.

Yarı finalde Fransa ile eşleşen Fas için tarihi bir rövanş fırsatı en çok konuşulan konuların başında geldi. 1912-1956 yılları arasında Fransa’nın sömürgesinde kalan ve o dönemleri kapsayan yıllarda Dünya Kupaları’na Fransa’ya bağlı olduğu için katılamayan Fas, şimdi yarı finalde rakibini bekliyor. Tarihsel bir rövanş olarak da kabul edilen bu eşleşme öncesi Fas taraftarları heyecanlı bir şekilde maçı düşünüyor.

HEM FAS KAZANDI HEM BEŞİKTAŞ

FIFA, Dünya Kupası'nda organizasyonda 4 milyar 666 milyon dolar (güncel kurla yaklaşık 86 milyar 822 milyon 528 bin TL) gelir elde etmeyi planlıyor. 32 takıma ayakbastı parası olarak 1 milyon 500 bin dolar ödeyecek. Toplamda dağıtılacak ödül böylece 440 milyon doları bulacak.





2022 Dünya Kupası'nı kazanacak takımın para ödülü de dudak uçuklatıyor. Kupayı müzesine götürecek ülke 42 milyon dolar (781 milyon TL) para ödülünün sahibi olacak. Finalde kaybeden ve ikinci olan ülke ise; 30 milyon doları (558 milyon TL) kasasına koyacak. Organizasyonda üçüncü olan takım 27 milyon dolar (502 milyon TL), turnuvanın dördüncüsü de 25 milyon dolar (465 milyon TL) ödül almaya hak kazanacak.

Buna göre FIFA'dan alınacak parada zirveyi Beşiktaş kulübü kimseye bırakmadı. Galatasaray'ın aksine kadrsounda bulunan 4 oyuncuyu Dünya Kupası'na yollayan siyah-beyazlı kulüp, eski oyuncuları Vida, Larin ve Batshuayi'den de pay alacak. Kartal'ın bir başka avantajı ise Hırvatistan, Hollanda ve Fas'ın gruplarından çıkması oldu. Beşiktaş şu ana kadar kasasına 635 bin doları kasasına koydu. Kaptan Saiss'li Fas finale çıkarsa bu rakam artacak.





NORDIN AMRABAT GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bir dönem Galatasaray forması giyen Nordin Amrabat, Fas-Portekiz maçının ardından kardeşi Sofyan Amrabat ile birlikte röportaja katıldı. Nordin, röportaj esnasında duygusal anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı.

Kardeşi Sofyan Amrabat'ı alnından öpen Nordin Amrabat, kardeşinin yeni adresine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda adını yarı finale yazdıran Fas'ta gösterdiği performansla turnuvanın en iyi oyuncularından biri olan Sofyan Amrabat'ın bir dönem Galatasaray ve Kayserispor formaları da giyen ağabeyi Nordin Amrabat, kardeşinin Liverpool ve Tottenham'ın gösterdiği ilgiye rağmen PSG'ye transfer olması gerektiğini söyledi.

Amrabat şunları söyledi:

"Dünya Kupası kesinlikle Şampiyonlar Ligi kadar ve hatta belki daha da büyük bir arena. Sofyan bu sahnede iyi oynadığı için ilgi odağı olması normal. Bana göre PSG'ye gerçekten de çok yakışırdı. Onun ve Marco Verratti'nin birlikte oynadığı bir orta saha hayali harika olurdu. Nasser Al-Khelaifi bu satırları okuyorsa bunun için hemen harekete geçmeli"





Ocak 2020'de Verona'dan Fiorentina'ya 20 milyon euro karşılığında transfer olan Amrabat'ın takımıyla olan kontratı 2024 yazında sona erecek. Fiorentina'nın 40 milyon euro talep ettiği oyuncu Hollanda'da doğarken, 17 yaş altı milli takımından bu yana Fas forması giydi ve Afrika temsilcisinin orta sahadaki lideri olmayı başardı. (Skorer)