Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren ve Güney Amerika kıtasındaki potansiyelli isimlere yönelen Galatasaray, Milan'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Huracan forması giyen Norberto Briasco'yu da listesine ekledi. Arjantin basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, 24 yaşındaki sağ açık Milan'la yarışıyor. Sofiane Feghouli'nin muhtemel ayrılığına yönelik sağ kanatta başta Trezeguet olmak üzere opsiyonlarını hazırlayan Galatasaray, sol ayaklı bir sağ kanat oyuncusu olarak Briasco'yu da listesine eklemiş durumda.

Norberto Briasco, kimdir, kaç yaşında, nereli?

Norberto Briasco, 29 Şubat 1996 yılında Arjantin'in Buenos Aires şehrinde dünyaya geldi. Futbola Arjantin ekibi Huracan'da başlayan ve ülke dışına hiç çıkmayan Norberto Briasco, 2016 yılından itibaren düzenli olarak takımında forma giyiyor.

Sol ayağını etkin bir şekilde kullanan ve ağırlıklı olarak sağ açıkta forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 475 bin Euro. Arjantin ekibiyle olan kontratı 2021'de sona erecek oyuncu için Milan başta olmak üzere İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın da devrede olduğu belirtiliyor.

Bu sezon çıktığı 18 lig maçında 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen Buenos Aires doğumlu oyuncu, 4 kez de Ermenistan Milli Takımı forması giydi.