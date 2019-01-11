Nonstop Zula Espor Merkezi Açıldı

Ülkemizin espor alanında dünyaya açılan kapısı, Türkiye’de espora ve esporculara en çok yatırım yapan kurumlardan biri olan InGame Group bir ilke daha imza attı. Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı espor merkezi “Nonstop Zula Espor Merkezi”, InGame Group tarafından açıldı. Espor profesyonellerinin, espor alanında kendini geliştirmek isteyen tüm gençlerin, Zula tutkunlarının, kısaca Türk esporunun yeni adresi olacak Nonstop Zula Espor Merkezi, esporun bugününe ve geleceğine yönelik tüm unsurları tek bir çatı altında buluşturuyor.

2500 metrekarede A’den Z’ye espor

Tamamen esporcuların beklentileri ve ihtiyaçlarına yönelik tasarlanarak, iki bin beş yüz metrekarelik alana kurulan Nonstop Zula Espor Merkezi bünyesinde, beş yüz metrekarelik deneyim alanı, seksen adet profesyonel oyun ünitesi, sekiz adet antrenman odası, eğitim ve atölye odaları, teknoloji laboratuvarı, beş farklı noktadan canlı yayın gerçekleştiren reji, VR deneyim alanı, toplantı salonları, özel oyun bölümleri, kafe, mağaza ve aktivite alanları yer alıyor. Ulusal ve uluslararası espor organizasyonlarına ev sahipliği yapacak merkezin espor sahnesi ise, iki binin üzerinde seyirci kapasitesine sahip. Demirören İstiklal tarafından desteklenen Nonstop Zula Espor Merkezi sponsorları arasında Vestel, Casper, Paycell, Pepsi yer alıyor.

Esporun geleceğine dair her şey

Yapımı altı ayda tamamlanan Nonstop Zula Espor Merkezi, sadece teknolojik imkanları ve alt yapısıyla değil profesyonel ve amatör oyunculara sunacağı farklı programlarla da Türk espor ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Türkiye Espor Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilecek TESFED Türkiye Kupası, lisans yönlendirme çalışmaları, koç ve oyuncu yetiştirme programlarının yanı sıra Zula Süper Lig, Zula World Cup, Zula International Cup gibi milyonlarca liralık espor etkinliğine ev sahipliği yapacak Nonstop Zula Espor Merkezi’nde, Türkiye’de espor ve esporcu kültürünün en doğru şekilde oluşması ve yerleşmesi için yıl içerisinde pek çok farklı organizasyon gerçekleştirilecek.

InGame Group’tan 2019’da espora 10 milyon TL yatırım

Ülkemizde espor ekosisteminin gelişimine verdikleri desteğin devam edeceğini, bu doğrultuda InGame Group olarak 2019 yılında espor alanında toplamda 10 milyon TL yatırım yapmayı planladıklarını belirten InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp, Türkiye’nin yüzde yüz yerli ve milli oyunu Zula’nın henüz fikir aşamasındayken hayal ettikleri bu projeyi hayata geçirmekten duydukları mutluluğu dile getirdi. Alp, tamamıyla Türkiye’de, Türk mühendisler ve tasarımcılar tarafından geliştirilen Zula’nın başarısında bugün Türkiye’de ve dünyada 21 milyondan fazla oyuncunun da katkısı olduğunu belirtti. Nonstop Zula Espor Merkezi’nin espora ilgi duyan gençlerin yeni merkezi olacağını belirten Alp, aynı zamanda dünya genelinde espor ekosistemine ilham vereceğini söyledi. Ülkemiz turizmi için de merkezin önemli bir kilometretaşı olduğuna değinen Alp, gelecekte espor turizminin daha da yaygınlaşacağını sözlerine ekledi.

Ocak ayında göreve başlayan, InGame Group CEO’su Alpay Alptekin ise açılış konuşmasında, grup vizyonlarının InGame Group’u dünya çapında bir “Oyuncu” Şirketi haline getirmek olduğunu, bu vizyonu hayata geçirmek için oyunun içindeki, oyunun etrafındaki, oyun hakkındaki her şeyi kapsayacak bir iş ve inovasyon planı hazırladıklarını söyledi. Alptekin, 2019 yılı boyunca tıpkı Nonstop Zula Espor Merkezi’nin açılışı gibi heyecanlı lansmanlarla bu vizyonu adım adım gerçekleştireceklerini belirtti.



