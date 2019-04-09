Ekim ayında tanıtılan Nokia 3.1 Plus modeli Türkiye'de kullanıcılarıyla buluştu. Son dönemde karşımıza çıkan sınırlı sayıdaki çentiksiz telefondan biri olan Nokia 3.1 Plus, 6 inç büyüklüğünde HD + çözünürlüklü ekran ile donatılmış.

3 GB RAM + 32 GB depolama hafızalı versiyonu ile giriş yapan telefonda 2 GHz sekiz çekirdekli MediaTek Helio P22 işlemci bulunuyorr. Arkadaki 12 megapiksel + 5 megapiksellik çift kamera telefonun dikkat çeken bir diğer özelliği.

Nokia 3.1 Plus özellikleri

6 inç büyüklüğünde HD + (1440 x 720 piksel) çözünürlüklü 18: 9 ekran, 2,5D kavisli cam, sertleştirilmiş camla koruma

2 GHz Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio P22 (MT6762) işlemci, 650MHz IMG PowerVR GE8320 GPU7

2GB/ 3GB RAM, 16GB / 32GB (eMMC 5.1) depolama, microSD ile 400GB’a kadar genişletilebilir bellek

Android 8.1 (Oreo), Android 9.0’a yükseltilebilir (Pie)

Çift SIM (nano + nano + microSD)

13 megapiksel + 5 megapiksel çift arka kamera, LED Flaş, f / 2.0 diyafram, f / 2.4 diyafram

F / 2.2 diyaframa sahip 8 megapiksel ön kamera

Parmak izi sensörü

3.5mm kulaklık girişi, FM Radyo

Boyutlar: 156.88 x 76.44 x 8.19 mm; Ağırlık: 180g

4G VoLTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

3.500 mAh batarya

Nokia 3.1 Plus Türkiye fiyatı ise 1399 TL oldu.

Content Video - Nokia 9 PureView: 5 kameralı telefona merhaba!