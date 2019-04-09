Nokia 3.1 Plus Türkiye'de! İşte fiyatı

Nokia'nın yeni telefonlarından biri olan ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Nokia 3.1 Plus Türkiye'de satışa sunuldu. İşte Nokia'nın yeni telefonunun tüm özellikleri ve dikkat çeken fiyatı...

09 Nisan 2019, Salı 11:31
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Nokia 3.1 Plus Türkiye'de! İşte fiyatı

Ekim ayında tanıtılan Nokia 3.1 Plus modeli Türkiye'de kullanıcılarıyla buluştu. Son dönemde karşımıza çıkan sınırlı sayıdaki çentiksiz telefondan biri olan Nokia 3.1 Plus, 6 inç büyüklüğünde HD + çözünürlüklü ekran ile donatılmış.

3 GB RAM + 32 GB depolama hafızalı versiyonu ile giriş yapan telefonda 2 GHz sekiz çekirdekli MediaTek Helio P22 işlemci bulunuyorr. Arkadaki 12 megapiksel + 5 megapiksellik çift kamera telefonun dikkat çeken bir diğer özelliği. 

Nokia 3.1 Plus özellikleri

6 inç büyüklüğünde HD + (1440 x 720 piksel) çözünürlüklü 18: 9 ekran, 2,5D kavisli cam, sertleştirilmiş camla koruma

2 GHz Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio P22 (MT6762) işlemci, 650MHz IMG PowerVR GE8320 GPU7

2GB/ 3GB RAM, 16GB / 32GB (eMMC 5.1) depolama, microSD ile 400GB’a kadar genişletilebilir bellek

Android 8.1 (Oreo), Android 9.0’a yükseltilebilir (Pie)

Çift SIM (nano + nano + microSD)

13 megapiksel + 5 megapiksel çift arka kamera, LED Flaş, f / 2.0 diyafram, f / 2.4 diyafram

F / 2.2 diyaframa sahip 8 megapiksel ön kamera

Parmak izi sensörü

3.5mm kulaklık girişi, FM Radyo

Boyutlar: 156.88 x 76.44 x 8.19 mm; Ağırlık: 180g

4G VoLTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

3.500 mAh batarya

Nokia 3.1 Plus Türkiye fiyatı ise 1399 TL oldu.

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