Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, EURO 2020 elemelerinde A Milli Takım'ımız ile karşılaşacakları mücadele öncesinde çok önemli açıklamalarda bulundu. 77 yaşındaki futbol adamı, kritik mücadele öncesinde Le Journal du Dimanche gazetesiyle gerçekleştirdiği röportajda taraftarların güvenliğiyle ilgili garanti verirken şunları kaydetti:

"Fransa-Türkiye maçından endişe duymuyorum. Zira maçla ilgili pek çok güvenlik önlemi aldık. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi ile taraftarların emniyetini sağlamak için görüşmelerde bulunduk. Zaten Türkler de her zamankinden daha çok korunuyor. Yalnızca ıslık ve taşkınlık noktasında bazı riskler var. Deplasmandaki maçta taraftarların yoğun ıslığı nedeniyle sahada sportif bir mücadele görememiştik. Ancak biz, yöneticiler olarak çok iyi karşılandık.

2009 yılında iki takım arasında oynanan hazırlık maçı bizim açımızdan çok zor geçmişti. Olimpik Lyon'un başkanı Jean-Michel Aulas, bana o karşılaşmadan bahsetti. Şu anda gerek ulusal gerekse de uluslararası güvenlik servisleriyle birlikte maça hazırlanıyoruz. Sizi temin ederim ki tüm tezahüratlara ve ıslıklara rağmen hiçbir güvenlik sıkıntısı yaşanmayacak. İnsanlardan yalnızca futbol için stada gelmelerini diliyoruz. (Gülerek) Ancak galiba biraz hayalperestim.

Türkiye maçında kesinlikle daha çok güvenlik görevlisi çalışacak. Altı ay önce size aynı şeyi söylemezdim ama konjonktür her geçen gün değişiyor. Stadyuma gelecek olan Türklerin büyük bir bölümü ise Fransa ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaşıyor."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler