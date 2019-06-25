Nobre artık hoca

Türkiye liglerinin en tecrübeli isimlerinden Mert Nobre, faal futbolu bıraktıktan sonra ilk antrenörlük deneyimini Akhisarspor’da yaşayacak.

Akhisarspor ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayan Mehmet Altıparmak’ın ekibinde Brezilya asıllı eski futbolcu Nobre de yer alıyor. Türkiye’ye ilk olarak 15 yıl önce Ocak 2004’te Fenerbahçe’yle anlaşıp gelen Mert Nobre, uzun yıllar Beşiktaş’ta da forma giydi.

Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş’ta şampiyonluk tadan Nobre, Marcio olan adını Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Mert olarak değiştirdi. 39 yaşındaki Nobre, son 3 sezonda BŞB Erzurumspor ve Gençlerbirliği’nde de üst lige çıkma sevinci yaşadı.