No:1903 tesisi belediyeye devredildi

Beşiktaş Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Belediyemiz ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün No: 1903 isimli alanın Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne daha büyük bir mali yük getirmesine önlem amaçlı olarak Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Belediyemiz ile birlikte verilen ortak karar neticesinde tesis belediyemizce devralınmıştır” denildi. Uzun süredir tesislerle ilgili olarak ödeme alamayan belediyenin, zorunlu olarak böyle bir karara imza attığı bildirildi.