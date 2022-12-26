Beşiktaş , Fenerbahçe ’nin yenildiği haftayı iyi değerlendiremedi. Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK karşısında istediği futbolu sergileyemeyen Kara Kartal, Figueiredo’nun golüyle yenik duruma düştü. Beşiktaş’ın 86. dakikada kaleyi bulan ilk şutunda Weghorst ağları sarstı, puanlar paylaşıldı. Beşiktaş, böylece 40 günlük Dünya Kupası arasının ardından lige puan kaybıyla döndü. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 17’ye, Beşiktaş ise 23’e yükseltti.

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Gaziantep’ten moral bozukluğuyla ayrıldılar

Dünya Kupası arasına lider olarak giren Fenerbahçe’nin Trabzonspor ’a kaybettiği haftada zirve yarışına güçlü bir şekilde geri dönmek için Erol Bulut ve öğrencilerinin karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Beşiktaş, Gaziantep karşısında 1 puanla yetinmek durumunda kaldı ve önemli bir fırsatı tepmiş oldu.

Kalyon Stadı’nda oynanan mücadelede son düdüğün çalması sonrasında büyük üzüntü yaşayan futbolcular, Gaziantep’ten moral bozukluğuyla ayrıldı. Dünkü sonucun ardından Kara Kartal, ligde puanını 23’e yükseltti. Siyah-Beyazlılar, ligde sıradaki maçlarına perşembe günü Adana Demirspor karşısında çıkacak.





Şenol Güneş: 3 puana ihtiyacımız vardı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonu açıklamalarda bulundu. Güneş, bu maçta kaliteli oynamadıklarını söyledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Bizim için de Gaziantep için de önemli bir maçtı. 3 puana ihtiyacımız vardı. Üzgünüz, istatistik olarak iyi görünmemiz kaliteli oynadığımızı göstermez. Hücum zenginliği az oldu. Risk aldık bu sefer rakip etkili gelmeye başladı. Son dakikalarda kazanmak istesek de topla bütünleşemedik. Duran topları bile kötü kullandık. Attığımız gol da kenardan gelen goldü” ifadelerini kullandı.

'En iyilerle sahaya çıktık'

Güneş, “Skor için oyuncuların becerilerini üst seviyeye çıkarması gerekiyor. Pas ve ortalar beklentimizin altında kaldı. Fiziksel olarak eksiğimiz var. Rakip geriye yaslandı. İlk yarı daha çok orta sahayı kontrol ettik. Çok fazla top kaybettik. Bugün becerilerimizi istediğimiz gibi kullanamadık. Topu kullanırken hızla paslarla hücuma çıkmamız gerekiyor. Bizim oyuncularımız bunu yapabilirdi ancak bu maçta oyuncularım bunu yapamadı. Elimizdeki en iyi oyuncularla sahaya çıktık” dedi.





Erol Bulut: İstediğimiz oyunu en iyi şekilde yansıttık

Gaziantep Futbol Kulübü’nde Teknik Direktörü Erol Bulut, maç sonu açıklamalarda bulundu. Bulut, “Beşiktaş karşısında istediğimiz oyunu en iyi şekilde yansıttık. Kaptığımız toplarla baskı yapmaya çalıştık. Bunu da başardık, bir gol attık bu 2-3 de olabilirdi. Üzgünüm. Sonuçta Beşiktaş kaliteli bir ekiptir. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Hakem bugün kırmızı kartı vermedi. Pozisyonumuz oluyor ama sonuçlandırmada sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah ara transfer döneminde hücumda gerekli bölgelere takviye yapacağız” sözlerini sarf etti.

'Defansif oynamadık'

Bulut, “Ben defansif oynadığımızı düşünmüyorum. Rakibi ikinci bölgede karşılayıp geçişleri iyi yapmaya çalıştık. En büyük eksiğimiz yakaladığımız pozisyonları değerlendirememek. Ancak defansif olarak kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.





Maç sırasında sahaya girdiler

Gaziantep’te bir taraftar, Kalyon Stadı’nda oynanan Beşiktaş maçının 70. dakikasında sahaya girdi. Elinde telefonla sahaya giren taraftar, video çekimi yaptı. Yarı sahadan Gaziantep kalesine doğru koşan taraftar, Cenk Tosun ile çarpıştı. Daha sonra Gaziantep kalecisi Günay Güvenç’in tutması sonrası güvenlik güçleri taraftarı sahadan çıkardı.

Mert Günok alkış topladı

Kara Kartal’ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, dün Gaziantep’le oynanan karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Maç boyunca yediği gol dışında başarılı bir görüntü ortaya koyan Mert, ev sahibi ekibin skoru büyütmesine engel oldu. Mert, özellikle 11. dakikada Alexandru Maxim’in kullandığı serbest vuruşu başarılı bir şekilde çıkararak kalitesini gösterdi. Kalesine gelen 3 isabetli vuruşun 2’sinde doğru müdahaleyi yapan Mert, 90 dakikanın sona ermesi sonrasında kaybedilen 2 puandan dolayı üzgündü.

Günay'a tayt için kart!

Ligde Gaziantep FK’nın dün Beşiktaş’ı konuk ettiği müsabakada hakem Atilla Karaoğlan görev aldı. Gaziantep FK’nın tecrübeli eldiveni Günay Güvenç ile Atilla Karaoğlan arasında maç başlamadan kriz çıktı. Günay, karşılaşma öncesinde şortunun altına farklı renkte bir tayt giydi. Müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan, Günay’dan taytını değiştirmesini istedi. Tecrübeli kaleci, bu talebe tepki gösterince hakem Karaoğlan, Günay Güvenç’e koridorda sarı kart gösterdi. Günay, maç başlamadan sarı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli file bekçisi karşılaşmaya şortun altına tayt giymeden başladı.





İzin yok, Adana Demirspor mesaisi başlıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK karşısında alınan 1-1’lik sonucun ardından takıma izin vermeme kararı aldı. Kara Kartal’da Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıkları, bugün saat 11.00’de yapılacak antrenmanla başlayacak. Çalışma, basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Weghorst'un çabası yeterli olmadı

Dünya Kupası’nda Hollanda formasıyla Arjantin karşılaşmasına damgasını vuran Wout Weghorst, Lionel Messi’li Tangocular’a 2 gol atmıştı. Turnuvanın sona ermesi sonrasında kısa bir tatilin ardından İstanbul’a geri dönen Weghorst, Ziraat Türkiye Kupası’nda Şanlıurfaspor’la oynanan karşılaşmaya sonradan dahil olup 1 gol atmıştı. Başarılı oyuncu, gollerine dün de devam etti.





Weghorst, Kara Kartal’a Gaziantep karşısında 1 puanı getiren sayıyı attı. Ancak deneyimli oyuncunun çabası, galibiyet için yeterli olmadı.

Gedson Fernandes: Bu puan kaybını telafi etmek zorundayız

Kara Kartal’ın dün Gaziantep FK’ya konuk olduğu mücadelede takımın en dikkat çeken ismi Gedson Fernandes oldu. Başarılı orta saha, takımın özellikle hücum organizasyonlarında oldukça etkiliydi. Maç boyunca ev sahibi ekibin oyuncularının sert müdahalelerine maruz kalan Gedson, 90 dakika sonunda elde edilen 1-1’lik skordan dolayı üzgündü. Gedson, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Buraya 3 puan için geldik ama 3 puan için gerekenlerin hepsini yapamadık. Önümüze bakacağız. Bu puan kaybını telafi etmek zorundayız” sözlerini sarf etti.

‘Konsantrasyon kaybı var’

Yetenekli oyuncu, “Maç maç düşünmek zorundayız. Dinlenmek, toparlanmak zorundayız. Çok maç var önümüzde. Toparlanıp en iyi performansı göstermeye çalışacağız. Maç içerisinde konsantrasyon kaybı oluyor. Çok sık olmaması lazım. Bunu en aza indirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.









Deplasman kâbusu devam ediyor

Beşiktaş’ın deplasman kâbusu devam ediyor. Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Siyah-Beyazlılar, ligde oynadığı son 3 dış saha maçından galibiyet çıkaramadı. Şenol Güneş’in ekibine puanı getiren gol, ilk isabetli şutun kaydedildiği 86. dakikada geldi. Bu sonuçla Siyah-Beyazlılar son 4 lig maçında 4 puan toplayabildi. Gelecek hafta Şenol Güneş’in ekibi Adana Demirspor’u konuk edecek.

Atiba’yla 45 dakika

Kanada formasıyla Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’na katılan Atiba Hutchinson, Siyah-Beyazlılar’ın dün Gaziantep FK’yla oynadığı karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Necip Uysal’la birlikte ön libero hattında görev yapan 39 yaşındaki futbolcu, orta alan organizasyonundaki uyumsuzluk sonrasında teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan alındı. İkinci yarıya Atiba’nın yerine Salih Uçan başladı.

TRİO programında Atilla Karaoğlan değerlendirmesi

Fenerbahçe’nin Trabzonspor deplasmanında 3 puan bırakması sonrasında zirve yarışına yeniden dahil olmak için Gaziantep karşısına çıkan Beşiktaş, istediğini alamadı. Siyah-Beyazlılar, rakibi karşısından 1 puanla ayrılırken hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetimi futbol kamuoyunda ciddi bir şekilde eleştirildi.

Görüntü: beIN Sports

Kevin N'Koudou ile Stelios Kitsiou arasında yaşanan tartışma sonrası verdiği kararla gündem olan Karaoğlan'ın Beşiktaş-Gaziantep FK maçı performansını ve tartışmalı pozisyonlarını TRİO programında hakem yorumcuları Bülent Yıldırım, Lale Orta ve Deniz Çoban değerlendirdi.

Yardımcı hakeme yapılan itiraz kart gerektirir mi?

Deniz Çoban: Pozisyon net faul. Atilla Karaoğlan, 10 gün sonra göğsüne FIFA kokartı takacaksın. Yardımcı hakemini orada eziyorlar, sesini çıkarmıyorsun. Otoritesi sarsıldı.

Lale Orta: Kesinlikle sarı kart gösterilmesi gereken bir pozisyon. Futbolcu, hakemin özel alanına giriyor.

Bülent Yıldırım: Ya sprint atıp yardımcı hakemin yanına koşacaksın, geç kaldıysan da gidip sarı kartını göstereceksin. Hakemlikte bazen detaylar çok ciddi sorunlara sebep olabilir.

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Mert Günok'un ceza sahası dışında elle müdahalesi var mı?

Deniz Çoban: Kolları olabildiğince doğal bir konumda. Koluyla topa doğru hamle yapmıyor. Oyuncu topa vurmasının ardından göğsüne, ardından da doğal olarak koluna çarpıyor. Asla bir ihlal yok.

Lale Orta: Kesinlikle elle oynama söz konusu değil. Doğal konumda olduğu zaman çarpsa da herhangi bir durum söz konusu değil.

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru. Risk almayıp kolu kapatıyor, seken top çarpıyor.

Görüntü: beIN Sports

Weghorst'un pozisyonu penaltı mı?

Deniz Çoban: Weghorst, küçük teması aldığında etkilenmediği halde etkilenmiş gibi göstererek yere düşmeyi tercih ettiği fikrindeyim. Temas var ama penaltı için yeterli değil.

Lale Orta: İhlal olarak değerlendirmedim. Mücadelenin gerektirdiği bir temas olduğunu düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum.

Görüntü: beIN Sports

Gaziantep FK'nın beklediği pozisyon penaltı mı?

Deniz Çoban: Devam kararı doğru. Penaltı yok.

Lale Orta: Penaltı yok. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Penaltı gerektirmeyen el temaslarından bir tanesi. Penaltı yok.

Görüntü: beIN Sports

N'Koudou'ya gösterilen sarı kart doğru mu?

Deniz Çoban: Sadece bu sezon değil, son 3-4 sezon... Neden verildiğini anlamlandıramağım tek karar bu olabilir. Bir hakem bu pozisyonu izledikten sonra %100 görür. En iyi yerden izliyor. Şiddeti kabul edilebilir düzeyde gördü. Giderken bir karar vermedi bu kadar açık görmesine rağmen. 10 gün sonra FIFA kokartı takacak. VAR çağırdı, gitti izledi. Taraflı-tarafsız, sosyal medyada yorum yapan-yapmayan, futbolla iştigal eden-etmeyen bir kişiden bile sarı kart denildiğini duymadım. Tek başına Atilla Karaoğlan buna 'sarı kart' dedi. Nasıl böyle bir karara imza atar! MHK düşünüyordur; 'Acaba Atilla Karaoğlan ismini yazarken hata mı yaptık?' diye.

Görüntü: beIN Sports

Lale Orta: N'Koudou, biraz fazla sinirlendi ve rakibine kafasıyla vurdu. Kafasıyla itmeden, kafa kafaya tokuşturmadan bahsedemeyiz. Bir ivmeyle rakibinin kafasına vuruyor. Kırmızı kart olması gerekir diye düşünüyorum çünkü şiddetli hareket. Çok açık bir pozisyon. Beşiktaşlılar da kırmızı kart olduğunu düşünüyordur, takım arkadaşları da sonuç kırmızı kart olacak diye beklediler.

Bülent Yıldırım: Az vurdu, çok vurdu diye bir derece yok. Dünyanın her yerinde buna kırmızı kart çıkar. VAR şansını da doğru kullanamadı. Skandal bir hata, inanılır gibi değil. Hakemlik kariyerinde bundan sonra çok daha dikkat etmesi gerekecek.

Görüntü: beIN Sports