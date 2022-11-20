Tottenham'dan Beşiktaş 'a 2019-20 sezonunda 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kamerunlu futbolcu Georges Kevin NKoudou siyah beyazlı takımla geçirdiği sezonlarda istediği performansı yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yakalayamadı. Bu sezona ise bomba gibi başlayan ancak ilerleyen haftalarda düşüş yaşayan NKoudou, Dünya Kupası'nda Kamerun Milli Takımı ile boy gösterecek.

27 yaşındaki kanat oyuncusu, buradaki performansını üst seviyeye çıkararak siyah beyazlı kulüpten yeni bir sözleşme alma hedefiyle turnuvada mücadele edecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan NKoudou, 5.5 milyon euro piyasa değerine sahip ve bir sonraki satıştan Tottenham'a yüzde 50 pay maddesi sözleşmesinde yer alıyor.





AMACI DEĞERİNİ ARTIRMAK

Beşiktaş’ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan NKoudou, Katar’da bugün başlayacak olan 2022 Dünya Kupası’nda kendisini gösterip, değerini artırmak amacında. Kamerun Milli Takımı’nın formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu yüksek motivasyonla çalışarak, dev organizasyona en iyi şekilde hazırlandı. NKoudou, Ağustos 2019’da 4.5 milyon Euro bedelle İngiliz ekibi Tottenham’dan Beşiktaş’a transfer olmuştu.

KARTAL’DA KALMAK iSTiYOR

NKoudou’nun ilk hedefinin Beşiktaş’ta kalmak olduğu ve yüksek bir sözleşme uzatma bedeli karşılığında siyah beyazlı formayı giymeye devam etmek istediği belirtiliyor. Ancak, Beşiktaş’tan istediği sözleşme bedelini alamazsa da Katar’da yapacağı piyasa ile gideceği kulüpte şartlarını en iyi seviyede tutmayı planladığı ifade ediliyor.

BEŞiKTAŞ’TA 98 MAÇTA 20 GOL ATTI

Beşiktaş’ta 4. sezonunu geçiren Kevin NKoudou, 98 karşılaşmada forma giydi. Fransız asıllı Kamerunlu oyuncu, siyah beyazlı forma altında 20 gole imzasını atarken, ayrıca takım arkadaşlarına 8 de asist yaptı.

Rachid Ghezzal ve Georges-Kévin Nkoudou'un antrenman çalışmaları