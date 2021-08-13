N'koudou Vodefone Park'taki son 4 maçta 4 gol attı
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezona da iyi bir başlangıç yaptı. Siyah beyazlılarda sezonun ilk golü Kevin N'koudo'dan geldi. Böylece Fransız futbolcu Vodafone Park'ta oynadığı son 4 maçta 4. golünü atmış oldu.
Beşiktaş 'ın Fransız futbolcusu Kevin N'koudou, bir iç saha maçını daha boş geçmedi.
Takımının Çaykur Rizespor 'u 3-0 mağlup ettiği maçta ilk golü rakip ağlara gönderen 26 yaşındaki futbolcu böylece Vodafone Park'ta oynadığı son 4 maçta 4. golünü atmış oldu.
Geçtiğimiz sezon 24 Nisan'da oynanan Kayserispor maçında 2 kez rakip ağları havalandıran N'koudou, 1 Mayıs'taki Hatayspor maçında da 1 gol atmıştı.