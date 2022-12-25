Dünya Kupası arasının ardından Süper Lig 'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 15. hafta maçında Gaziantep FK ile Beşiktaş , Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşıya geldi.





Maça Günay Güvenç'in sarı kartı ile Kevin N'Koudou ve Kitsiou arasında yaşanan gergin anlar damga vurdu. Hakem Atilla Karaoğlan'ın N'Koudou-Kitsiou arasında yaşananlar sonrası verdiği kararlar tartışmalara neden oldu. Gaziantep FK Kulübü'nden üst üste paylaşımlar geldi. İşte ayrıntılar...

GÖRÜLMEMİŞ OLAY! MAÇA SARI KARTLA BAŞLADI

Süper Lig'de Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan maç öncesinde ilginç bir olay yaşandı.

Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, Beşiktaş maçına çıkmadan önce sarı kart gördü.

Yayıncı kuruluş, Gaziantep FK'nın 31 yaşındaki kalecisi Günay Güvenç'in koridorda sarı kart gördüğünü duyurdu.

Şortunun altına farklı renkte bir tayt giyen Günay Güvenç'i hakem Atilla Karaoğlan uyardı. Hakeme tepki gösteren Günay sarı kart gördü ve sonrasında taytını değiştirdi.

N'KOUDOU VE KITSIOU ARASINDA GERGİNLİK

Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasının 25. dakikasında Beşiktaşlı N'Koudou ve Gaziantep FKlı Kitsiou arasında gergin anlar yaşandı.

N'Koudou rakibine kafasıyla müdahalede bulundu ve Kitsiou yere düştü. N'Koudou, sarı kart gördü. Gaziantepli oyuncular, bu dakikada kırmızı kart bekledi.

Ardından hakem Atilla Karaoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi, sarı kart kararını değiştirmedi.

NİHAT KAHVECİ: NET KIRMIZI KART

TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Twitter hesabından N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyon hakkında "N'Koudou'nun pozisyonu net kırmızı bana göre." ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP FKLI OYUNCULARDAN 'ELLE MÜDAHALE' İTİRAZI

Gaziantep FKlı futbolcular, Maxim ve Mert Günok arasında ceza sahası dışında yaşanan bir pozisyonda Mert Günok'un topa elle müdahale ettiği yönünde hakem Atilla Karaoğlan'a itirazda bulundu. Karaoğlan oyunu devam ettirdi.

Gaziantep FK Kulübü, resmi Twitter hesabından N'Koudou ve Mert Günok pozisyonlarına tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda "Hakem Beşiktaşlı oyuncuya önce sarı kart verdi ardından VAR hakemleri tarafından maçın hakemine pozisyonu izleme uyarısı yapıldı ancak Atilla Karaoğlan kararını değiştirmedi!" ifadelerine yer verildi.

Gaziantep FK resmi Twitter hesabından Mert Günok ile Maxim arasında yaşanan pozisyona da göndermede bulunuldu. Yapılan paylaşımda "Karşılaşma golsüz devam ediyor." denildi.