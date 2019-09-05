Siyah-Beyazlılar’ın İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’dan kadrosuna kattığı Kevin N’Koudou, Beşiktaş’ın Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında oyuna sonradan dahil olmuştu. Fransız kanat oyuncusu, kendisi gibi yeni transfer Tyler Boyd’un ilk 11’de beklenen görüntünün altında kalması sonrasında ABD’li futbolcunun yerini alacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, milli ara sonrasında Gazişehir’le oynayacakları karşılaşmada takımın sol kanat hattında görevi, N’Koudou’ya vereceği bildirildi. Süre aldığı dakikalarda hücum hattına büyük hareket katan 24 yaşındaki futbolcunun, ilk kez 11’e Gaziantep ekibi karşısında çıkması bekleniyor.