Trabzonspor ile Beşiktaş Süper Lig'de 6. hafta maçında kozlarını paylaştı. Bordo Mavili ekip sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fırtına böylece üç haftalık puan kayıplarına da son vermiş oldu ve kendi seyircisi önünde 3 puanın keyfini çıkardı. Beşiktaş ise Abdullah Avcı yönetiminde kötü gidişatını sürdürüyor. Bu sezon beklentilerin aşağısında kalan Siyah Beyazlılar, aldıkları mağlubiyet ile ligin alt sıralarında kaldılar.

Mücadelenin ardından Siyah Beyazlı takımın yeni transferi N'Koudou, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte N'Koudou'nun maç sonu açıklamaları:

"Burada özellikle maçın ilk bölümünde iyi savunma yapmalısınız çünkü çok gol yediğinizde kazanma şansınız yok. Takım savunmasında düzeltmemiz gereken noktalar var."

"Topu hücuma taşırken çok aceleci davranıyoruz. Topu da çok kolay kaybediyoruz, çok pas hatası yapıyoruz. Bunu çalışıp düzeltmemiz gerek. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz, bu durumu düzeltmemiz gerektiğinin bilincindeyiz."