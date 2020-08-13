Beşiktaş'ın yıldızı N’Koudou: Şansımız yarı yarıya
Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Georges-Kevin N’Koudou, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan’ın PAOK takımıyla eşleşmelerini değerlendirdi. N’Koudou, “Kolay olmayacak ama taraftarın olmaması şansı yüzde 50-50’ye getiriyor. Maçı kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Kartal’ın Fransız kanat oyuncusu Georges-Kevin N’Koudou, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan’ın PAOK takımıyla eşleşmelerini değerlendirdi. Kulübün Youtube hesabına konuşan N’Koudou, “Kolay olmayacak ama taraftarın olmaması şansı yüzde 50-50’ye getiriyor. Maçı kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.