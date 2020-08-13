Beşiktaş'ın yıldızı N’Koudou: Şansımız yarı yarıya

Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Georges-Kevin N’Koudou, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan’ın PAOK takımıyla eşleşmelerini değerlendirdi. N’Koudou, “Kolay olmayacak ama taraftarın olmaması şansı yüzde 50-50’ye getiriyor. Maçı kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

13 Ağustos 2020, Perşembe 08:25 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın yıldızı N’Koudou: Şansımız yarı yarıya

Kartal’ın Fransız kanat oyuncusu Georges-Kevin N’Koudou, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan’ın PAOK takımıyla eşleşmelerini değerlendirdi. Kulübün Youtube hesabına konuşan N’Koudou, “Kolay olmayacak ama taraftarın olmaması şansı yüzde 50-50’ye getiriyor. Maçı kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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