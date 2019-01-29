N’Koudou rest çekti: Beşiktaş’ı istiyorum

Kartal’ın sol kanat için listesinde ilk sırada yer alan Fransız yıldız yönetime, “Beşiktaş’ı istiyorum” dedi.

29 Ocak 2019, Salı 08:22
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N’Koudou rest çekti: Beşiktaş’ı istiyorum

Beşiktaş transferin bitimine 3 gün kala sol kanat için listesinde yer alan oyunculardan birini bitirmeye çalışıyor. N'Koudu, Izquierdo Knoplyanka ve Markovic isimleri üzerinde duran Siyah-Beyazlı yönetim bu futbolculardan birini kadrosuna katabilmek için görüşme üstüne görüşme yapıyor. Tottenham'da oynayan Fransız yıldız N'Koudu kendi yöneticilerinden Beşiktaş'a gitmesi için izin istedi.

BURADA ŞANSIM AZ

N'Koudu'nun Tottenhamlı yöneticilere, "Kalırsam takıma girme şansım yok denecek kadar az. Bu nedenle en azından yarım sezonluğuna oynayabileceğim bir takıma gitmek istiyorum. Beşiktaş benim için ideal bir kulüp. Gereken kolaylığı bekliyorum" ricasında bulundu.

(Takvim)

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