N’Koudou: Gerçekçi hedeflerimiz var

Kartal’ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N’Koudou, yarın oynayacakları Konyaspor karşılaşmasıyla ilgili olarak kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, “Hâlâ gerçekçi hedeflerimiz var. Şampiyonluk gerçekçi bir hedef mi? Biraz uzak görünüyor ama her şey olabilir. Altı maç üzerinden bakarsak toplayabileceğimiz 18 puan var. Hâlâ Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynama ihtimalimiz var. Ben biraz şöyle bakıyorum; 6 maçta 18 puan toplamayı başarırsak ciddi anlamda yukarıya tırmanma şansımız olacak” dedi.