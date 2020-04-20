Beşiktaş’ın Fransız kanat futbolcusu Georges-Kevin N’Koudou, dün Siyah-Beyazlı kulübün Instagram hesabının canlı yayınına katıldı. Tecrübeli futbolcu, takım arkadaşı Burak Yılmaz’ın “Çok güçlüsün ama hiç asistin yok” şeklindeki esprili yorumuna aynı şekilde cevap verdi. Golcü oyuncunun yaptığı yorum hatırlatılan N’Koudou, “Çok güçlü döneceğim ve ona birçok asist yapacağım. Burak Yılmaz’dan asistlerim konusunda dikkatli olmasını rica ediyorum. Ben asisti yaparım gerisi onun sorumluluğunda” diyerek gönderme yaptı.

‘Bu işin şakası yok’

Fransa’da insanların koronavirüsten çok korktuğunu söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, “Çok dikkatli olmanız, evde kalmanız, kurallara uymanız lazım. Fransa’da insanların nasıl korktuğunu, polisin bazen sert davrandığını gördüm. Bunun şaka yapılacak tarafı yok. Biz de futbolu ve sahada olmayı çok özledik. Umarım en yakın zamanda tekrar birlikte olacağız” şeklinde konuştu.