Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın attığı golle zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı. Kara Kartal'ın Fransız oyuncusu Kevin N'Koudou, maçın ardından 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Beşiktaş formasını giymenin büyük bir şans olduğunu vurgulayan N'Koudou, "Takım içindeki enerji etrafa da yansıyor. Kişisel enerjimi de arkadaşlarıma yansıtmaya çalışıyorum. Bu işi yaptığımız için şanslı insanlarız, bunun kıymetini bilmeliyiz. Bu formayı giyebilmek de büyük bir şans, bunların değerini bilerek oynamalıyız." dedi.

Abdullah Avcı'ya ayrı bir parantez açan yıldız oyuncu, "Çok önemli bir galibiyet, tüm takımın emeği var. Burak çok önemli bir gol attı, herkesin emeği var. Parantezi hocamıza açmamız lazım. Her koşulda bizi destekleyip bize sahip çıkıyor, her şeyden önce hocamızın çok büyük bir desteği var bize." ifadelerini kullandı.