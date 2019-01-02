NISHCON, katılımcılarına farklı deneyimler sağlıyor!

NISHCON tüm gün içerisinde unutulmaz deneyimler sağlıyor. Katılımcıya özel turnuvalar ve deneyim alanları ile büyük bir ödül havuzuna sahip espor ve cosplay yarışmalarının olduğu etkinlik içerisinde birçok deneyim sunan NISHCON 26 Ocak 2019 tarihlerinde Nişantaşı Üniversitesi 1453 Neotech Kampüsünde katılımcılarına kapılarını açıyor.

NISHCON’da Bizleri neler Bekliyor?

Etkinliğin kapıları açıldıktan sonra çeşitli bölgelere dağılan deneyim alanları ve birbirinden farklı stant alanları ile etkileşimde olabilecek katılımcılar aynı zamanda VR Saber Hero, Just Dance, Mortal Kombat ve çeşitli oyunların deneyimini etkinlik alanında tecrübe edebilecekler.

Cosplay ve espor severler için sayısız workshop alanları ve söyleyişlere katılıp farklı konularda kendilerini geliştirmiş büyük isimlerin tecrübelerini paylaşma şansı yakalayabilecekler.

Etkinliğe katılacaklar için olanaklar şu şekilde;

⦁ Etkinlik biletini satın alan kişiler tüm gün boyunca etkinlik alanına giriş yapabilecek

⦁ Tüm gün boyunca ücretsiz deneyim alanlarında unutulmaz tecrübeler.

⦁ Çeşitli yayıncı, youtuber ve oyuncu ile fotoğraf çekilme imkânı.

⦁ Tüm gün boyunca gerçekleşecek turnuvalara ve cosplay yarışmasına katılabilme fırsatı.

⦁ Birbirinden farklı workshop’lara katılabilme fırsatı.

⦁ Gerçekleşecek olan birbirinden farklı söyleyişler ile büyük isimlerin tecrübelerini paylaşma imkanı bulabilecekler.